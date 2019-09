Frank de Boer heeft in de nacht van zaterdag op zondag een nederlaag geleden met Atlanta United. De ploeg verloor de topper van Philadelphia Union met 3-1 en daarmee de koppositie in de Eastern Conference van de MLS.

Philadelphia Union, dat zich de nieuwe koploper mag noemen, won met 3-1. Halverwege was het nog 0-1 door een treffer van sterspeler Josef Martínez.

In de tweede helft en met name in de slotfase ging het vervolgens mis voor de ploeg van De Boer. Na ruim een uur maakte Brenden Aaronson op aangeven van de voormalige Eredivisie-speler Haris Medunjanin gelijk en in de slotminuten scoorden Kacper Przybylko en Sergio Santos voor de thuisploeg.

Met 48 punten uit 28 duels moet Atlanta United nu Philadelphia Union (51 punten uit 29 wedstrijden) én New York City FC (50 punten uit 27 duels) voor zich dulden.

Voor Atlanta United staan er nog zes wedstrijden op het programma in de reguliere competitie. Een plek in de top zes en daarmee plaatsing voor de play-offs lijkt niet in gevaar te komen.

De 49-jarige De Boer kent een succesvol eerste seizoen bij Atlanta United, dat regerend kampioen is in de MLS. Woensdag werd de US Open Cup gewonnen en onlangs werd ook de Campeones Cup veroverd.

Een fraai decor bij Philadelphia Union-Atlanta United. (Foto: Pro Shots)