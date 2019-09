Scheidsrechter Siemen Mulder baalt er behoorlijk van dat de VAR hem zaterdag niet naar het scherm riep tijdens ADO Den Haag-VVV-Venlo. De arbiter zag een strafschop voor de thuisploeg over het hoofd.

In de eerste helft werd ADO-spits Tomás Necid duidelijk gevloerd door Chris Kum, maar Mulder besloot geen penalty te geven en videoarbiter Christiaan Bax greep ook niet in.

"Vanuit mijn positie beoordeelde ik dat er licht contact was en dat het te weinig was voor een strafschop", zei Mulder bij FOX Sports na de wedstrijd, die desondanks met 1-0 werd gewonnen door ADO.

"De VAR heeft mij niets gezegd, anders was ik wel naar het scherm gegaan. Dat is niet gebeurd. Ik ben niet naar de zijkant gegaan, want dat doe je uit jezelf niet. Dit had een penalty moeten zijn."

"Ik ga niet boos zijn. Het mooiste is als ik het zelf zie en dat is niet gebeurd. Als ik de beelden terugzie, had ik graag in mijn oortje gehoord: 'Siem, ik wil dat je gaat kijken.'"

ADO Den Haag-coach Alfons Groenendijk. (Foto: Pro Shots)

Groenendijk: 'De VAR en ADO worden nooit vrienden'

ADO-trainer Alfons Groenendijk begreep niets van de arbitrage. "Dit is niet uit te leggen, maar de VAR en ADO worden nooit vrienden. Dus ik heb al lang besloten om daar niets meer over te zeggen", zei hij.

"Kum torpedeert Necid en schopt bijna zijn kuit in drieën. Het is nog rood ook, als ik het zo zie. Niet dat ik het die jongen gun, maar als je er zo in komt, dan neem je het risico en moet de bal op de stip. Punt."

Er is in het nog prille Eredivisie-seizoen al veel te doen om de VAR. Er is veel kritiek op beslissingen én op de tijd die het nemen van die beslissingen soms in beslag neemt.

Het winnende doelpunt in het Cars Jeans Stadion viel vlak voor rust en kwam op naam van Shaquille Pinas. ADO boekte de tweede overwinning van het seizoen.

