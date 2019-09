Heracles Almelo heeft zaterdag de eerste zege van het seizoen geboekt in de Eredivisie. De Overijsselaars wonnen met 1-2 bij FC Groningen. ADO Den Haag was met 1-0 te sterk voor VVV-Venlo en SC Heerenveen en Fortuna Sittard speelden met 1-1 gelijk.

Heracles sloeg in de 29e minuut meteen toe bij de eerste de beste mogelijkheid. Uitblinker Silvester van der Water schoot de bal vanaf een meter of twintig beheerst in de verre hoek.

Groningen kon er lange tijd niet heel veel tegenover stellen, maar maakte er wel vrijwel direct na rust 1-1 van. Django Warmerdam troefde Tim Breukers af en schoot ook raak in de verre hoek.

Heracles ging er daarna alsnog met de volle buit vandoor. Lennart Czyborra stoomde op aan de linkerkant en verraste doelman Sergio Padt volkomen met een dwarrelbal vanuit een moeilijke hoek.

Tegenvaller voor Heracles was nog wel het uitvallen van Robin Pröpper. De aanvoerder greep een kwartier voor tijd naar dezelfde knie waarvan hij zijn kruisband heeft afgescheurd en maandenlang uitschakeld was.

Heracles steeg door de overwinning naar de elfde plaats op de ranglijst van de Eredivisie met vijf punten uit vijf duels, terwijl Groningen zakte naar de dertiende plaats met vier punten uit vier duels.

Teleurstelling bij de spelers van sc Heerenveen na een doelpunt van Fortuna Sittard. (Foto: Pro Shots)

ADO Den Haag boekt eerste thuiszege

ADO Den Haag boekte de eerste thuiszege van het seizoen door VVV-Venlo in een verhit duel met 1-0 te verslaan. Het is de tweede overwinning op rij voor de ploeg van trainer Alfons Groenendijk, die vorige week met 0-3 bij RKC Waalwijk won.

Shaquille Pinas tekende in de blessuretijd van de eerste helft voor de enige treffer van de wedstrijd in het Cars Jeans Stadium. De verdediger werkte van dichtbij een indraaiende vrije trap van John Goossens achter doelman Thorsten Kirschbaum.

VVV moest twintig minuten voor tijd met tien man verder. Aanvoerder Danny Post had in de 53e minuut al zijn eerste gele kaart ontvangen en kreeg ruim een kwartier later ook zijn tweede gele kaart voor het onderbreken van een veelbelovende ADO-aanval.

Met tien man slaagde VVV er niet meer in om de thuisploeg echt aan het wankelen te brengen. De beste mogelijkheid was voor de Amerikaanse invaller Haji Wright, maar zijn poging was te wild en ging ver naast.

Door de overwinning komt ADO op zes punten, goed voor een plek in de middenmoot. VVV, dat de derde nederlaag van het seizoen leed, staat eveneens op zes punten.

Het duel tussen ADO en VVV was bij vlagen verhit. (Foto: Pro Shots)

Heerenveen mist veel kansen tegen Fortuna

Heerenveen kwam tegen Fortuna in de 23e minuut op een achterstand. Borussia Dortmund-huurling Felix Passlack gleed van dichtbij een afgemeten voorzet van Vitalie Damascan binnen.

De ploeg van trainer Johnny Jansen bracht de stand in de 36e minuut echter alweer op gelijke hoogte. Jens Odgaard mocht na een overtreding van Clint Essers op Jordy Bruijn een strafschop nemen en faalde niet.

Heerenveen had ook vlak na rust recht op een penalty, maar videoscheidsrechter Pol van Boekel (VAR) weigerde in te grijpen na duidelijk vasthouden van Branislav Ninaj tegen Odgaard.

In de slotfase regende het plotseling weer kansen voor Heerenveen, maar het was vooral Chidera Ejuke, die de bal verzuimde breed te leggen op Mitchell van Bergen, aan te rekenen dat de 2-1 niet viel.

Heerenveen staat nu op de tiende plaats op de ranglijst van de Eredivisie met zes punten uit vijf duels, terwijl Fortuna terug te vinden is op de zeventiende plaats met twee punten uit vier duels.

