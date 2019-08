Manchester United heeft zaterdag opnieuw punten verspeeld in de Premier League. De ploeg van manager Ole Gunnar Solskjaer kwam niet verder dan een teleurstellend 1-1-gelijkspel op bezoek bij Southampton. Manchester City won ruim van Brighton & Hove Albion, terwijl Chelsea op pijnlijke wijze punten verloor tegen Sheffield United (2-2).

United stond halverwege nog op een 0-1-voorsprong door een doelpunt van Daniel James in de 10e minuut, maar verspeelde na rust die marge dankzij een treffer van Jannik Vestergaard (58e minuut).

De 'Red Devils' stonden in de laatste twintig minuten met een man meer op het veld door een rode kaart (twee keer geel) van Kevin Danso, maar ze slaagden er niet in om te profiteren van dat numerieke voordeel.

Het gelijkspel was voor United al de zoveelste domper in dit nog prille seizoen. De equipe van Solskjaer begon de competitie nog goed met een zege op Chelsea (4-0), maar kwam daarna niet tot winst tegen Wolverhampton Wanderers (1-1) en Crystal Palace (1-2).

Daardoor staat United op dit moment vijfde op de ranglijst van de Premier League, maar het kan later dit weekend wegzakken naar het rechterrijtje.

United is een van de tegenstanders van AZ in de groepsfase van de Europa League. De twee clubs staan op 3 oktober (tweede speelronde in Den Haag) en op 12 december (zesde speelronde in Manchester) tegenover elkaar.

De spelers van Southampton vieren de gelijkmaker. (Foto: Pro Shots)

Manchester City overtuigend langs Brighton

Stadgenoot Manchester City maakte geen fout in de thuiswedstrijd tegen het Brighton & Hove Albion van Davy Pröpper. De ploeg van manager Josep Guardiola zegevierde met 4-0 in het Etihad Stadium.

Kevin de Bruyne bezorgde City een droomstart door al na twee minuten te scoren, waarna de Belgische middenvelder vlak voor rust de assist verzorgde bij de 2-0 van Sergio Agüero. De Argentijn gooide het duel na tien minuten spelen in de tweede helft op slot en Bernardo Silva maakte er in de 79e minuut ook nog 4-0 van.

Door de zege mag City zich voorlopig koploper noemen in de Premier League met tien punten. Liverpool heeft één punt minder, maar 'The Reds' komen zaterdagavond nog in actie tegen Burnley (aftrap 18.30 uur).

Chelsea leek een benauwde 2-1-zege op Sheffield United te boeken door twee treffers van Tammy Abraham in de eerste helft, maar de bezoekers kwamen na rust terug in de wedstrijd. Callum Robinson werkte vlak na rust de aansluitingstreffer binnen en Kurt Zouma zorgde met een eigen doelpunt vlak voor tijd voor de 2-2.

Chelsea, dat vrijdag bij de loting van de Champions League werd gekoppeld aan Ajax, Valencia en Lille, liep zo de tweede zege van het seizoen mis. 'The Blues' staan nu op vijf punten, goed voor een plek in de middenmoot.

