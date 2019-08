Vivianne Miedema heeft goede hoop dat ze dinsdag weer fit is als de Oranjevrouwen het opnemen tegen Turkije. Het uitvallen van de spits was vrijdag het enige smetje op de 0-7-zege van Nederland in het EK-kwalificatieduel met Estland.

"Ik voelde mijn hamstring wat bij mijn tweede doelpunt. We moeten voor de wedstrijd van dinsdag kijken hoe het gaat", zei de spits van Arsenal tegen Veronica.

Miedema liet zich na zeventig minuten uit voorzorg wisselen tegen Estland. Doorspelen was vanwege de 0-5-tussenstand ook niet noodzakelijk.

"Ik ben direct gewisseld om geen risico te nemen. Dinsdag spelen we tegen Turkije weer een wedstrijd. Ik hoop dat ik fit ben", aldus de topscorer aller tijden van Oranje met 63 treffers in 83 interlands.

De regerend Europees kampioen en vicewereldkampioen leidde bij rust in Tallinn al met 0-3 dankzij treffers van Miedema, Jill Roord en Sherida Spitse. In de tweede helft scoorden Spitse, Miedema, Dominique Bloodworth en Ellen Janssen tegen het povere Estland, dat slechts sporadisch over de middenlijn kwam.

Jill Roord schiet de 0-2 binnen voor Oranje. (Foto: Pro Shots)

Wiegman: 'Omschakelen om voor 2.000 toeschouwers te spelen'

Bondscoach Sarina Wiegman sprak van "een knappe zege" op de nummer 99 van de FIFA-ranking. "Er stond een fris team op het veld. Je zag dat we graag wilden."

De wedstrijd werd voor zo'n 1.881 toeschouwers in een grotendeels leeg stadion gespeeld. "We komen uit het WK, dat gespeeld werd met een geweldige ambiance. Dan is het knap dat we negentig minuten lang geconcentreerd spelen", loofde de coach haar ploeg.

"We speelden de WK-finale voor 60.000 toeschouwers, dan is het wel even omschakelen naar dit duel voor 2.000 man", zei Wiegman. "Ik hoorde wel dat het voor Estland een recordaantal toeschouwers was."

"60.000 of 2.000 is een groot verschil, maar daar waren we ons van bewust. Ik heb daar in de voorbereiding ook over gesproken", vertelde de bondscoach.

Oranje speelt dinsdag (aftrap 20.00 uur) in Heerenveen tegen Turkije zijn tweede duel in de kwalificatie voor het EK van 2021 in Engeland. Turkije, de nummer 62 van de wereldranglijst begon vrijdag met een 2-0-nederlaag tegen Kosovo aan de kwalificatie.