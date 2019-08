Ryan Babel heeft vrijdag met een treffer bijgedragen aan de 2-3-zege van Galatsaray op Kayserispor. Luuk de Jong is met Sevilla na een 1-1-gelijkspel tegen Celta de Vigo niet langer zonder puntenverlies in La Liga.

Voor Galatasaray leek het aanvankelijk mis te gaan toen Pedro Henrique de thuisclub op voorsprong zette. Younès Belhanda trok de stand halverwege de tweede helft gelijk en in de 87e minuut bracht Babel de club uit Istanbul aan de leiding.

Op aangeven van oud-Feyenoorder Bilal Basaçikoglu tekende Umut Bulut voor de gelijkmaker, maar in de extra tijd schonk Adem Büyük de ploeg van Babel alsnog de winst.

In het laatste half uur van het verhitte duel vielen maar liefst vier rode kaarten, waarvan drie voor Kayserispor, de ploeg van basiskracht Ben Rienstra.

Galatasaray had in de eerste twee duels van het seizoen pas één punt gepakt.

De Jong scoort opnieuw niet voor Sevilla

Babel meldt zich maandag net als De Jong bij Oranje. De spits van Sevilla wacht na drie duels in La Liga nog op zijn eerste treffer.

De oud-spits van PSV was in de openingsfase twee keer dicht bij een doelpunt. De aanvaller wist eerst een voorzet van Sergio Reguilón niet lekker te raken. Even later knalde De Jong de bal met links wild voorlangs.

De Jong zag vervolgens hoe zijn ploeggenoot Franco Vazquez in de 82e minuut de score opende. Enkele minuten later redde Denis Suárez een punt voor Celta: 1-1.

In de voorgaande wedstrijden tegen Espanyol (2-0) en Granada (1-0) had De Jong ook niet gescoord, maar was toen wel telkens betrokken bij een doelpunt. Met zeven punten uit drie duels gaat Sevilla voorlopig aan kop in Spanje.

