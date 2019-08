PEC Zwolle heeft vrijdag zijn eerste zege van het seizoen geboekt en is niet langer gedeeld hekkensluiter in de Eredivisie. Op bezoek bij FC Emmen won de ploeg van trainer John Stegeman met 1-3.

De eindstand was bij rust al bereikt. Emmen kwam vroeg op voorsprong via Nick Bakker, maar Dennis Johnsen, Thomas Bruns en Illias Bel Hassani stelden orde op zaken voor PEC.

In de tweede helft kwam de voorsprong van Zwolle niet meer in gevaar en ging het duel op De Oude Meerdijk als een nachtkaars uit.

De Zwollenaren hebben dankzij de overwinning vier punten uit vijf duels en klimmen van de gedeelde zeventiende plaats naar de twaalfde plek. Emmen heeft drie punten en staat voorlopig vijftiende.

Dennis Johnsen neemt de felicitaties in ontvangst na de 1-1. (Foto: Pro Shots)

Emmen scoort voor het eerst tegen PEC in Eredivisie

De avond begon nog goed voor Emmen, want Bakker schoot al na zes minuten raak uit een hoekschop. Het was de eerste Eredivisie-treffer ooit van Emmen tegen PEC, want vorig jaar won de ploeg uit Overijssel met 3-0 en 0-1 van de ploeg van Dick Lukkien, die verder tegen alle clubs scoorde.

Zwolle antwoordde tien minuten later met de gelijkmaker van Johnsen. De Noorse aanvaller leek de bal met de arm mee te nemen voordat hij raak schoot, maar na de beelden uitgebreid terug te hebben gekeken, oordeelde de VAR dat een overtreding niet overtuigend bewezen was.

Daarna combineerde PEC een aantal keer vlot door de Drentse verdediging. In de 27e minuut leidde dat tot de 1-2 van Bruns, die na een fraaie pass van Gustavo Hamer de bal langs doelman Dennis Telgenkamp schoof.

De keeper van Emmen ging even later flink in de fout bij de derde tegentreffer. Hij liet een schot van Bruns glippen, waarna de bal op de lat kwam. Bel Hassani kon de rebound in het lege doel koppen: 1-3.

Na rust kon Emmen nooit echt aanspraak maken op de aansluitingstreffer. PEC beperkte zich voornamelijk tot counteren, maar slaagde er niet in om te profiteren van de vele ruimte, zodat de ruststand ook de eindstand werd en PEC voor het eerst dit seizoen na negentig minuten kon juichen.

Coach Dick Lukkien leed met Emmen de vierde nederlaag van het seizoen. (Foto: Pro Shots)

Bekijk de stand, de uitslagen en het programma in de Eredivisie