Voor de Oranjevrouwen bleek de eerste wedstrijd in de EK-kwalificatie tegen Estland (0-7) een formaliteit. Sherida Spitse is vooral tevreden met de manier waarop Oranje het duel benaderde.

De middenvelder was zelf met twee vrije trappen trefzeker. Vivianne Miedema scoorde ook twee keer. De andere doelpunten werden gemaakt door Jill Roord, Dominique Bloodworth en Ellen Jansen.

"We hebben het volwassen uitgespeeld", zei Spitse tegen Veronica. "We hebben volgens mij 90 procent balbezit gehad. Er zaten wel wat foutjes tussen, maar dat hoort erbij. Op deze start kunnen we voortborduren."

Oranje is het aan de stand verplicht om de groep te winnen en op die manier een ticket te verdienen voor het EK van 2021 in Engeland. In de groep zitten behalve Estland ook nog Turkije, dat dinsdag in Heerenveen de tegenstander is, Rusland, Slovenië en Kosovo.

"Wij moeten gewoon als eerste eindigen in de groep", benadrukte Spitse dan ook. "We zijn nu goed begonnen en moeten de andere tegenstanders nu niet onderschatten, maar gewoon eerste worden."

Volgens Spitse werden er in het veld wel wat grapjes gemaakt over de geringe tegenstand. "Ik wist bijvoorbeeld dat als ik de bal over de muur zou schieten, hij erin zou zitten. De keeper was niet zo best. Daar maak je soms wel grapjes over, maar zo houd je wel plezier."