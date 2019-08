De Oranjevrouwen hebben vrijdag hun eerste EK-kwalificatiewedstrijd met speels gemak gewonnen. De regerend Europees kampioen was met liefst 0-7 te sterk voor Estland.

Het stond in Tallinn bij rust al 0-3 voor de ploeg van bondscoach Sarina Wiegman. Vivianne Miedema opende na krap een half uur de score, waarna Oranje via Jill Roord en Sherida Spitse nog twee keer scoorde.

Na rust waren het wederom Spitse en Miedema die doel troffen, waarna Dominique Bloodworth en Ellen Jansen ook nog scoorden. Vlak na de 0-5 viel Miedema wel nog uit met een hamstringblessure. Het is daardoor nog onzeker of ze dinsdag kan meespelen tegen Turkije in de tweede EK-kwalificatiewedstrijd.

Oranje moet in groep A als eerste eindigen om zich rechtstreeks te plaatsen voor het EK van 2021 in Engeland. Dat gebeurt ook als het als een van drie beste nummers twee eindigt. De overige nummers twee spelen play-offs om drie EK-tickets. Naast Estland en Turkije zitten ook Rusland, Slovenië en Kosovo in de groep.

Sherida Spitse was twee keer trefzeker vanuit een vrije trap. (Foto: Pro Shots)

Estland nummer 99 van de wereld

Het duel in Estland was eigenlijk geen moment spannend. Daarvoor was het krachtsverschil tussen de nummers 3 (Nederland) en 99 (Estland) veel te groot. De vraag was vooral met hoeveel goals verschil Oranje zou winnen.

Wiegman had net als bij de laatste duels op het WK voorin een basisplaats gegeven aan Lineth Beerensteyn, die Shanice van de Sanden op de bank hield. Roord mocht vanwege de teenblessure van Lieke Martens ook vanaf het begin spelen.

Oranje zette Estland vanaf de eerste seconde onder druk, al duurde het even voor het eerste doelpunt erin zat. Dat kwam vooral doordat Oranje slordig was in de afronding. Zo raakten Roord en Miedema de paal.

Elke treffer van de Oranjevrouwen werd luid bejubeld. (Foto: Pro Shots)

Miedema opent fraai de score

Miedema zorgde na krap een half uur voor de openingstreffer. De spits speelde zichzelf op de rand van het strafschopgebied vrij en schoot de bal hard en fraai in de bovenhoek. Vlak daarna schoot Roord de 0-2 binnen, door de rebound te benutten nadat Anouk Dekker de lat had geraakt.

Het woord was daarna aan Spitse, die met twee vrije trappen (één voor rust, één vlak erna) de voorsprong verdubbelde. Met name op haar eerste poging had de Estse keeper Getriin Strigin wel wat meer kunnen doen.

Miedema zorgde op aangeven van de ingevallen Van de Sanden voor het vijfde doelpunt, waarna ze het veld met een lichte blessure verliet. Bloodworth en de eveneens ingevallen Jansen voerden de score met twee kopballen nog wat verder op.