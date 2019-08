AZ-trainer Arne Slot is blij dat zijn ploeg vrijdag bij de loting voor de Europa League werd gekoppeld aan een topclub. De Alkmaarders nemen het in de groepsfase op tegen onder meer Manchester United.

"Als je drie voorrondes overleeft, dan hoop je er in ieder geval één tegenstander bij te hebben die echt tot de verbeelding spreekt", reageert Slot op de website van AZ op de loting. "Dat is met United zeker gelukt."

"We snappen allemaal dat Manchester United een enorm sterke tegenstander is. De andere twee teams zijn iets onbekender en gaan we de komende tijd analyseren om te bekijken of wij echt een rol van betekenis gaan spelen in deze poule."

Die andere twee tegenstanders van AZ in de Europa League zijn het Servische Partizan en FC Astana, de kampioen van Kazachstan. De Noord-Hollanders beginnen de groepsfase met een uitwedstrijd tegen Partizan.

"We kennen nu onze tegenstanders in de Europa League en dat is gelijk een mooie afsluiting van gisteravond", doelt Slot op de overwinning op Royal Antwerp in de play-offs voor de Europa League. Zijn ploeg won donderdag in een bizar duel na verlenging met 1-4 van de Belgen.

'Het was donderdag een enorme krachtsinspanning'

Volgens Slot is het nog even afwachten hoe zijn spelers de return tegen Antwerp verteerd hebben. "Het was donderdag een enorme krachtsinspanning. Hoe de spelers hiervan hersteld zijn, moet vandaag en morgen blijken."

Zondag hervat AZ de competitie met een lastige uitwedstrijd tegen Vitesse. De Arnhemmers staan tweede in de Eredivisie en hebben een punt voorsprong op AZ, dat de vijfde plaats bezet maar wel een duel minder heeft gespeeld.

"Het vizier moet nu, hoe hard dat misschien ook klinkt, gelijk weer op Vitesse", aldus Slot. "Zij brengen altijd veel aanvallend ingestelde spelers op het veld. Dat is hun kracht én hun zwakte."

"Ze scoren makkelijk, maar zijn daardoor mogelijk ook verdedigend kwetsbaar. Voor ons wordt het een mooie uitdaging om dominant te zijn en hen veel te laten verdedigen."