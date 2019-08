Ajax is relatief ongeschonden uit het duel in de play-offs in de Champions League met APOEL Nicosia gekomen. Coach Erik ten Hag kan daardoor zondag tegen Sparta Rotterdam over een vrijwel fitte selectie beschikken.

De trainer kan op Het Kasteel binnen zijn vaste groep alleen geen beroep doen op Donny van de Beek. De middenvelder staat voorlopig aan de kant met een spierblessure in zijn bovenbeen en is daardoor ook niet opgeroepen voor het Nederlands elftal.

"Verder is iedereen inzetbaar", zei Ten Hag vrijdag op de website van Ajax. "Er zijn links en rechts wel wat klachten, maar ik denk niet dat dat tot problemen leidt."

De coach was vol lof over Sparta, dat na vier duels nog ongeslagen is in de Eredivisie en vierde staat. Met acht punten hebben de Rotterdammers zelfs een punt meer dan Ajax, al hebben de Amsterdammers nog een wedstrijd tegoed.

'Sparta speelt soms op het randje'

"Sparta doet het erg goed en heeft een leuke ploeg", vond Ten Hag. "Er zit veel enthousiasme in en hun spel is gebaseerd op een goed plan. We staan voor een echte uitdaging."

Ten Hag weet dat de ploeg van zijn collega Henk Fraser er niet bang voor zal zijn om vol het duel in te gaan met zijn spelers. "Ze spelen soms op het randje. Daar zullen we mee om moeten gaan."

Ajax zal in Rotterdam met het nodige vertrouwen op het veld staan, denkt de trainer. "We hebben tegen APOEL een soevereine wedstrijd gespeeld en dat geeft natuurlijk een goed gevoel en veel vertrouwen. Hopelijk kunnen we deze serie wedstrijden op een goede manier afsluiten."

De wedstrijd tussen Sparta en Ajax begint zondag om 14.30 uur. De scheidsrechter van dienst is Pol van Boekel.

