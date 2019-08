Lionel Messi heeft zich vrijdag zeer lovend uitgelaten over Frenkie de Jong. De Argentijnse sterspeler is heel blij dat de Nederlandse middenvelder deze zomer ploeggenoot van hem is geworden bij FC Barcelona.

"Het is fantastisch om Frenkie in onze ploeg te hebben. Het is een speler met heel veel kwaliteit, een jongen die absoluut veel gaat toevoegen aan Barcelona", zegt Messi tegen FC Barcelona TV.

De Jong werd donderdag uitgeroepen tot beste middenvelder van het afgelopen Champions League-seizoen. Hij kreeg de voorkeur boven Jordan Henderson (Liverpool) en Christian Eriksen (Tottenham Hotspur).

"Frenkie heeft die prijs zeker verdiend. Hij blonk uit in de Champions League en liet het in belangrijke wedstrijden zien, tegen grote clubs", aldus Messi, die zelf werd uitgeroepen tot beste aanvaller.

Frenkie de Jong werd uitgeroepen tot beste middenvelder van het afgelopen Champions League-seizoen. (Foto: Pro Shots)

'Frenkie heeft heel veel kwaliteiten'

De Jong kwam deze zomer voor 75 miljoen euro over van Ajax. Hij kende een uitstekende voorbereiding, maar had het moeilijk in de eerste twee competitiewedstrijden van Barcelona, waarin hij wel in de basis begon.

"Frenkie is afkomstig van een club met dezelfde manier van spelen en daarom zal hij minder moeite hebben om zich aan te passen", verwacht Messi, die in de verkiezing voor Europees Voetballer van het Jaar wel werd afgetroefd door Virgil van Dijk.

"Frenkie heeft heel veel kwaliteiten. Hij denkt met zijn voeten. Dat vind ik het leuke aan hem. Hij is ontzettend dynamisch en continu in beweging, waardoor je hem overal op het veld ziet."

Messi en De Jong zijn voorlopig niet samen te bewonderen op het veld. Messi maakte dit seizoen nog geen minuut vanwege blessureleed en staat naar verluidt nog een maand buitenspel.

Barcelona hervat zaterdag La Liga met een uitwedstrijd tegen Osasuna. De ploeg van trainer Ernesto Valverde begon de competitie met een verrassende 1-0-nederlaag tegen Athletic Bilbao en herstelde zich vorige week met een 5-2-zege op Real Betis.