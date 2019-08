AZ laat een groot deel van het dak van het stadion volledig opnieuw bouwen. Dat heeft de club besloten, naar aanleiding van de eerste conclusies die zijn getrokken uit onderzoeken van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) en ingenieursbureau Royal HaskoningDHV.

Zodra alles vernieuwd is, zou AZ weer in de competitie voor eigen publiek kunnen spelen. De Alkmaarse club wijkt nu uit naar stadions van andere clubs. Zo speelde AZ al thuiswedstrijden in Den Haag en Enschede.

"We hadden twee keuzes: repareren of vernieuwen. Wij hebben besloten ongeveer drie kwart van de kap te laten vernieuwen", zei algemeen directeur Robert Eenhoorn van de club vrijdag. "We willen niet één stap achteruit doen, maar juist twee vooruit. We willen zo snel mogelijk naar een veilige situatie toe."

Een deel van het stadiondak stortte op zaterdag 10 augustus in. Op dat moment waaide het hard en werden windstoten tot 100 kilometer per uur gemeten. Volgens Royal HaskoningDHV was "neerwaartse windbelasting" verantwoordelijk voor de instorting. "Het dak was daar niet op berekend, wat volgens bouwnormen van toen (2006, red.) wel zou moeten."

Volgens Royal HaskoningDHV is er "heel veel misgegaan" tijdens het berekenen van de constructie en de bouw van het stadion.

Uit een eerste onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) kwam eerder deze maand al naar voren dat falende lasverbindingen mede de oorzaak waren van het instorten van het dak. Ook andere delen van het stadion bevatten zwakke plekken die volgens de OVV een "acuut risico" vormen.

'Iedereen moet zich veilig voelen'

Na verder onderzoek van de OVV en ingenieursbureau Royal HaskoningDHV heeft AZ er nu voor gekozen om een groot deel van het dak te verwijderen. Op welke termijn dat gebeurt, is nog niet duidelijk. De kans is klein dat AZ voor de winterstop nog in het eigen stadion zal spelen.

"Het belangrijkste is dat er een stadion staat, waar iedereen zich veilig voelt", aldus Eenhoorn. "We zijn blij met de conclusies, want we kunnen ons nu weer richten op de toekomst. Hopelijk kunnen we zo snel mogelijk weer voor eigen publiek spelen."

Alleen het dak boven de hoofdtribune blijft vooralsnog intact. Volgens Eenhoorn heeft dat deel een andere constructie. Mogelijk wordt in een later stadium bepaald dat ook dat deel op de schop gaat. "We kijken nog naar dat deel, ook of het er nog mooi uitziet als alles vernieuwd is."

Woensdag werd al begonnen met de sloop van het ingestorte deel van de tribune. Het is nog niet bekend wanneer de overige delen worden verwijderd.