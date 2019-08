PSV is vrijdag bij de loting voor de groepsfase van de Europa League gekoppeld aan onder meer Sporting CP. Feyenoord neemt het op tegen onder andere FC Porto en AZ speelt tegen onder meer Manchester United.

PSV is in groep D verder ingedeeld bij het Noorse Rosenborg BK en het Oostenrijkse LASK. Die twee ploegen verloren beide in de play-offs voor de Champions League, tegen respectievelijk Dinamo Zagreb en Club Brugge.

Bij Sporting, dat vorig seizoen als derde eindigde in de Primeira Liga, komen de Eindhovenaren trainer Marcel Keizer tegen. Bas Dost was vorig seizoen ook actief bij de club uit Lissabon, maar hij vertrok eerder deze week naar Eintracht Frankfurt. PSV en Sporting speelden in Europees verband nog nooit tegen elkaar.

Feyenoord treft naast FC Porto het Schotse Rangers FC en het Zwitserse Young Boys in groep G. Porto eindigde afgelopen seizoen achter kampioen Benfica als tweede in de Primeira Liga. In de derde voorronde van de Champions League moest de Portugese club zijn meerdere erkennen in FC Krasnodar.

Rangers eindigde vorig seizoen achter Celtic als tweede in de Schotse Premier League en ontdeed zich in de laatste voorronde van de Europa League van Legia Warschau. In het seizoen 2001/2002 rekenden de Rotterdammers op weg naar de winst van de UEFA Cup ook af met de Rangers.

Young Boys is de regerend Zwitsers kampioen en verloor in de play-offs voor de Champions League van Rode Ster Belgrado.

Loting groepsfase Europa League Groep A: Sevilla, APOEL, Qarabag, F91 Dudelange

Groep B: Dynamo Kiev, FC Kopenhagen, Malmö FF, FC Lugano

Groep C: FC Basel, Krasnodar, Getafe, Trabzonspor

Groep D: Sporting CP, PSV, Rosenborg BK, LASK

Groep E: Lazio, Celtic, Stade Rennes, CFR Cluj

Groep F: Arsenal, Eintracht Frankfurt, Standard Luik, Vitória SC

Groep G: FC Porto, Young Boys, Feyenoord, Rangers FC

Groep H: CSKA Moskou, Ludogorets, Espanyol, Ferencváros

Groep I: VfL Wolfsburg, AA Gent, Saint-Étienne, FC Oleksandriya

Groep J: AS Roma, Borussia Mönchengladbach, Istanbul Baseksehir, Wolfsberger

Groep K: Besiktas, SC Braga, Wolverhampton Wanderers, Slovan Bratislava

Groep L: Manchester United, FC Astana, Partizan Belgrado, AZ

AZ treft verder FC Astana en Partizan Belgrado

Naast Manchester United ontmoet AZ in groep L verder FC Astana, de kampioen van Kazachstan, en het Servische Partizan Belgrado. United werd vorig seizoen zesde in de Premier League en was daarmee rechtstreeks geplaatst voor de groepsfase van de Europa League.

Astana, waarvoor Rangelo Janga uitkomt, ging in de eerste voorronde van de Champions League onderuit tegen CFR Cluj en versloeg in de play-offs voor de Europa League BATE Borisov. Partizan rekende in de laatste voorronde af met Molde FK.

AZ ontsnapte donderdag in de play-offs aan uitschakeling. Pas in verlenging waren de Alkmaarders te sterk voor Royal Antwerp FC, dat lange tijd met negen man speelde. Het werd uiteindelijk 1-4 voor de ploeg van trainer Arne Slot.

Feyenoord en PSV kenden probleemloze avonden. Feyenoord won in Israël met 0-3 van Hapoel Be'er Sheva, nadat de ploeg vorige week al met dezelfde cijfers zegevierde in De Kuip. PSV boekte op Cyprus een 0-4-overwinning op Apollon Limassol, na een 3-0-thuiszege van een week eerder.

De eerste speelronde van de groepsfase van de Europa League staat voor donderdag 19 september op het programma. PSV ontvangt dan Sporting, Feyenoord gaat op bezoek bij Rangers en AZ speelt uit tegen Partizan.