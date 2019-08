Mohamed Ihattaren is vrijdag op eigen verzoek niet opgenomen in de definitieve selectie van Jong Oranje. De 17-jarige middenvelder van PSV wil de tijd nemen om na te denken over zijn toekomst als international.

Ihattaren moet kiezen tussen het Nederlands en Marokkaans elftal. Mocht hij minuten maken voor het vlaggenschip van een van beide landen, dan kan hij niet meer overstappen naar het andere land.

Het toptalent zat in de voorlopige selectie van Marokko, maar de nieuwe bondscoach Vahid Halilhodzić, de opvolger van de opgestapte Hervé Renard, had dinsdag geen plek voor hem in de definitieve selectie.

Ihattaren mag wel vrijblijvend uitkomen voor Jong Oranje of Jong Marokko. Hij behoorde ook tot de voorlopige selectie van Jong Oranje, maar hij heeft na overleg met de KNVB en PSV besloten om zich niet beschikbaar te stellen.

"Hoewel wij hem graag hadden opgeroepen voor de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Jong Cyprus, wordt zijn keuze door ons als staf van Jong Oranje en door de KNVB gerespecteerd", zegt bondscoach Erwin van de Looi in een persbericht.

Jong Oranje neemt het op dinsdag 10 september op De Vijverberg in Doetinchem op tegen de leeftijdsgenoten van Cyprus. Het is de eerste wedstrijd in de kwalificatiecampagne voor het EK van 2021.