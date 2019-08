Mohammed Ihattaren is vrijdag op eigen verzoek niet opgenomen in de definitieve selectie van Jong Oranje. De zeventienjarige middenvelder van PSV wil de tijd nemen om na te denken over zijn toekomst als international.

Ihattaren moet kiezen tussen het Nederlands en Marokkaans elftal. Mocht hij minuten maken voor het vlaggenschip van een van beide landen, dan kan hij niet meer overstappen naar het andere land.

Het toptalent zat in de voorlopige selectie van Marokko, maar de nieuwe bondscoach Vahid Halilhodzic, de opvolger van de opgestapte Hervé Renard, had dinsdag geen plek voor hem in de definitieve selectie.

Ihattaren mag wel vrijblijvend uitkomen voor Jong Oranje of Jong Marokko. Hij behoorde ook tot de voorlopige selectie van Jong Oranje, maar hij heeft na overleg met de KNVB en PSV besloten om zich niet beschikbaar te stellen.

"Hoewel wij hem graag hadden opgeroepen voor de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Jong Cyprus, wordt zijn keuze door ons als staf van Jong Oranje en door de KNVB gerespecteerd", zegt bondscoach Erwin van de Looi in een persbericht.

Boadu voor het eerst in selectie Jong Oranje

Ihattaren is de laatste weken behoorlijk op schot voor PSV. Hij maakte in de laatste drie wedstrijden van de Eindhovenaren (twee keer tegen Apollon Limassol en tegen Heracles Almelo) telkens een doelpunt.

Myron Boadu is voor het eerst opgenomen in de definitieve selectie van Jong Oranje. De achttienjarige aanvaller van AZ is samen met Ihattaren dit seizoen een van de revelaties van de Eredivisie.

AZ (Boadu, Calvin Stengs, Teun Koopmeiners, Owen Wijndal en de vrijdag van Ajax overgenomen Dani de Wit) is met vijf spelers hofleverancier in de selectie van Jong Oranje.

Jong Oranje neemt het op dinsdag 10 september op De Vijverberg in Doetinchem op tegen de leeftijdsgenoten van Cyprus. Het is de eerste wedstrijd in de kwalificatiecampagne voor het EK van 2021.

Definitieve selectie Jong Oranje: Dani de Wit (Ajax), Perr Schuurs (Ajax), Noa Lang (Ajax), Kjell Scherpen (Ajax), Justin Kluivert (AS Roma), Calvin Stengs (AZ), Teun Koopmeiners (AZ), Owen Wijndal (AZ), Myron Boadu (AZ), Ludovit Reis (FC Barcelona), Deyovaisio Zeefuik (FC Groningen), Jan Hoekstra (FC Groningen), Kaj Sierhuis (FC Groningen), Justin Hoogma (FC Utrecht), Maarten Paes (FC Utrecht), Ferdi Kadioglu (Fenerbahce), Tyrell Malacia (Feyenoord), Rick van Drongelen (Hamburger SV), Tahith Chong (Manchester United), Cody Gakpo (PSV), Sherel Floranus (sc Heerenveen), Abdou Harroui (Sparta Rotterdam) en Danilho Doekhi (Vitesse).