Ricky van Wolfswinkel is donderdag met succes geopereerd aan zijn hersenaandoening. De spits van FC Basel mag het ziekenhuis per direct verlaten, meldt de Zwitserse club vrijdag.

Twee weken geleden werd bekend dat Van Wolfswinkel een aneurysma in zijn hersenen heeft - een uitstulping in een bloedvat die tot een hersenbloeding kan leiden - en dat hij zich aan de aandoening moest laten opereren.

De Nederlander is minstens een half jaar uit de roulatie. De aandoening kwam aan het licht, nadat hij begin deze maand in het Europese thuisduel met het Oostenrijkse LASK Linz een hersenschudding opliep. Uit scans bleek dat hij met een aneurysma kampt.

Van Wolfswinkel staat sinds de zomer van 2017 onder contract bij FC Basel. De tweevoudig Oranje-international kwam eerder in zijn loopbaan uit voor Vitesse, FC Utrecht, Sporting CP, Norwich City, Saint-Étienne en Real Betis.

Eind juli kwam Van Wolfswinkel nog in actie tegen PSV in de tweede voorronde van de Champions League. Mede door zijn treffer in de return was FC Basel over twee wedstrijden te sterk voor de Eindhovenaren, al strandden de Zwitsers in de derde voorronde alsnog tegen LASK Linz.

FC Basel komt dit seizoen net als PSV, Feyenoord en AZ uit in de groepsfase van de Europa League. De loting van het op één na belangrijkste Europese clubtoernooi begint om 13.00 uur.