Bondscoach Ronald Koeman heeft vrijdag debutant Donyell Malen en Jöel Veltman opgenomen in zijn 24-koppige definitieve selectie voor de EK-kwalificatieduels met Duitsland en Estland van september.

De twintigjarige Malen kent dit seizoen zijn doorbraak bij PSV, waar hij door het vertrek van Luuk de Jong naar Sevilla de eerste spits is. De aanvaller speelde tot dusver tien officiële duels en was met vier treffers en vier assists van grote waarde. Malen maakte nog nooit eerder deel uit van de Oranje-selectie.

De 27-jarige Veltman heeft al negentien interlands achter zijn naam staan, maar zijn laatste duel voor Oranje dateert van november 2017. De verdediger deed destijds negentig minuten mee in een oefeninterland tegen Roemenië (0-3). Veltman is op dit moment basisspeler bij Ajax en verlengde zijn contract donderdag met een jaar.

Ten opzichte van de voorselectie zijn doelman Marco Bizot (AZ), verdedigers Terence Kongolo (Huddersfield Town) en Hans Hateboer (Atalanta), middenvelder Donny van de Beek (Ajax) en spits Wout Weghorst (VfL Wolfsburg) afgevallen. Ajacied Van de Beek kampt op dit moment met een spierblessure.

Weghorst is juist sterk begonnen aan het nieuwe seizoen. De spits van VfL Wolfsburg was in de eerste drie officiële wedstrijden goed voor drie treffers, maar Koeman heeft met Memphis Depay, Malen en Luuk de Jong al genoeg andere opties voor de spitspositie.

Nederland derde in groep C

Het Nederlands elftal, dat begin juni in de verloren Nations League-finale tegen Portugal voor het laatst in actie kwam, speelt op vrijdag 6 september in Hamburg tegen Duitsland. Drie dagen later neemt Oranje het in Tallinn op tegen Estland.

Oranje heeft al in de EK-kwalificatie al duels met Wit-Rusland (4-0-winst) en Duitsland (2-3-verlies) achter de rug. De ploeg van Koeman staat daardoor met drie punten op de derde plek in groep C, achter Duitsland en koploper Noord-Ierland.

De nummers één en twee plaatsen zich rechtstreeks voor het EK van 2020, dat in verschillende landen wordt gehouden. Als Nederland niet bij de beste twee eindigt, krijgt de ploeg nog een herkansing in de play-offs.

Definitieve selectie Oranje

Doelmannen: Jasper Cillessen (Valencia), Kenneth Vermeer (Feyenoord) en Jeroen Zoet (PSV)

Verdedigers: Patrick van Aanholt (Crystal Palace), Nathan Aké (Bournemouth), Daley Blind (Ajax), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (PSV), Matthijs de Ligt (Juventus), Joël Veltman (Ajax) en Stefan de Vrij (Internazionale)

Middenvelders: Donny van de Beek (Ajax), Frenkie de Jong (FC Barcelona), Davy Pröpper (Brighton & Hove Albion), Marten de Roon (Atalanta Bergamo), Kevin Strootman (Olympique Marseille), Tonny Vilhena (Krasnodar) en Georginio Wijnaldum (Liverpool)

Aanvallers: Ryan Babel (Galatasaray), Steven Berghuis (Feyenoord), Steven Bergwijn (PSV), Memphis Depay (Olympique Lyon), Luuk de Jong (Sevilla), Donyell Malen (PSV) en Quincy Promes (Ajax)

