Liverpool-manager Jürgen Klopp was door het dolle heen toen Virgil van Dijk donderdag werd uitgeroepen tot Europees Voetballer van het Jaar. De Duitser vindt dat zijn pupil de prijs meer dan verdiend heeft.

"Briljant! Dit is niet zomaar een prijs. Ik wilde hem eigenlijk meteen bellen, maar hij moest het podium nog op, haha", grapt Klopp een dag na de uitverkiezing op de site van Liverpool.

"Ik ben zo ontzettend blij voor hem, zoals ik ook heel blij ben voor deze club. Virgil weet als geen ander dat hij deze prijs niet had gewonnen zonder de hulp van zijn ploeggenoten. Eigenlijk is deze prijs voor de hele selectie, maar we hebben onze grote man gestuurd om hem op te halen."

Van Dijk is pas de vierde verdediger die een internationale individuele prijs wint. Franz Beckenbauer (1976), Matthias Sammer (1996) en Fabio Cannavaro (2006) ontvingen in het verleden al eens de Gouden Bal, die nog iets hoger staat aangeschreven dan de UEFA Men's Player of the Year Award.

"Dit is een enorm succes. Een zeldzame prijs, al helemaal als verdediger. Dit geeft een enorm belangrijk signaal af in het voetbal. We zijn allemaal gek op doelpunten, maar gelukkig worden meer en meer mensen ook enthousiast van verdedigen", aldus Klopp.

Virgil van Dijk poseert met de twee prijzen die hij donderdag ontving. (Foto: Pro Shots)

'Virgil is beste verdediger ter wereld'

Van Dijk kreeg van de UEFA de voorkeur boven Lionel Messi (FC Barcelona) en Cristiano Ronaldo (Juventus), die ook tot de laatste drie genomineerden behoorden, en is de opvolger van Luka Modric (Real Madrid), die volgens de Europese voetbalbond de beste speler was van het seizoen 2017/2018.

"Virgil is een exceptioneel goede verdediger, op dit moment is hij zonder enige twijfel de beste verdediger ter wereld. Dit is de kers op de taart na onze Champions League-campagne van vorig seizoen. Wat een geweldige prijs, ik ben zo blij voor Virgil en voor zijn familie", besluit Klopp.

Van Dijk werd donderdag ook uitgeroepen tot beste verdediger van het afgelopen Champions League-seizoen. Hij troefde Matthijs de Ligt, die eerder deze zomer de overstap maakte van Ajax naar Juventus, en zijn Liverpool-ploeggenoot Trent Alexander-Arnold af.

'VVD' is de eerste Nederlander die de Men's Player of the Year Award krijgt, die sinds 2011 wordt uitgereikt door de UEFA. Daarvoor heette de prijs de UEFA Club Footballer of the Year.