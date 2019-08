Oliver Kahn wordt per 1 januari 2022 de nieuwe voorzitter van Bayern München. De 50-jarige Duitse oud-doelman van de club neemt dan de taken over van zijn 63-jarige landgenoot Karl-Heinz Rummenigge, wiens contract dan afloopt.

Kahn werd donderdag tijdens een vergadering al unaniem door de raad van commissarissen benoemd tot lid van het bestuur bij Bayern. Hij zette zijn handtekening onder een verbintenis voor vijf jaar, dat op 1 januari 2020 ingaat en op 1 januari 2025 eindigt.

"Het is een grote eer voor mij om eerst in het bestuur toe te treden en later als voorzitter aan de slag te gaan bij Bayern. Ik dank de raad van commissarissen met Uli Hoeness aan het roer voor dit vertrouwen. Ik ben nauw verbonden met de club en deze club heeft mijn leven sterk gevormd", zegt Kahn.

"We zijn ervan overtuigd dat we in Oliver een perfecte voorzitter hebben gevonden. Oliver is als aanvoerder in de geschiedenis van onze club een belangrijke speler geweest. Hij heeft zo'n beetje alles gewonnen wat er te winnen valt. Oliver kent het DNA van deze club", aldus clubpresident Uli Hoeness.

Hoeness niet herverkiesbaar als clubpresident

Hoeness maakte eerder op donderdag al bekend niet herverkiesbaar te zijn. De 67-jarige Duitser heeft Herbert Hainer aangedragen als zijn opvolger. Hoeness stopt ook als voorzitter van de raad van commissarissen, waarin hij tot 2023 wel als lid vertegenwoordigd blijft.

Kahn speelde van 1994 tot 2008 voor Bayern. Hij won met 'Der Rekordmeister' vier keer de landstitel, zes keer de DFB Pokal, zes keer de Duitse Supercup, één keer de Champions League, één keer de wereldbeker voor clubteams en één keer de UEFA Cup.

De excentrieke keeper haalde bovendien met de Duitse nationale ploeg in 2002 de finale van het WK in Zuid-Korea en Japan. De Duitsers verloren daarin met 2-0 van Brazilië, maar Kahn werd na afloop wel uitgeroepen tot beste speler van het toernooi.