Willem II heeft zich vrijdag versterkt met Bart Nieuwkoop. De Tilburgers nemen de 23-jarige verdediger voor de rest van dit seizoen op huurbasis over van Feyenoord.

Nieuwkoop had bij Feyenoord nog een contract tot de zomer van 2020, maar verlengde zijn verbintenis onlangs tot medio 2021, met een optie voor de Rotterdammers om met nog een seizoen te verlengen.

Willem II was op zoek naar een rechtsback omdat basisspeler Fernando Lewis, die een paar weken geleden in de uitwedstrijd tegen Willem II (2-3) een kruisband in zijn knie afscheurde, nog maanden uitgeschakeld is.

Nieuwkoop verruilde in 2011 de jeugdopleiding van het failliete RBC Roosendaal voor Feyenoord en debuteerde in 2015 in de uitwedstrijd tegen De Graafschap (1-2) in het eerste elftal.

De Zeeuw speelde in totaal 62 officiële wedstrijden voor Feyenoord, waarmee hij één keer landskampioen werd, twee keer de KNVB-beker veroverde en één keer de Johan Cruijff Schaal won. Hij maakte geen doelpunt, maar leverde wel zes assists.

ADO huurt ook speler van Feyenoord

ADO Den Haag huurt ook een speler van Feyenoord. De Hagenaars maken de rest van dit seizoen gebruik van de diensten van Crysencio Summerville, die net als Nieuwkoop niet op veel speeltijd kon rekenen bij Feyenoord.

De pas zeventienjarige aanvaller werd vorig seizoen al voor een half jaar verhuurd aan FC Dordrecht. Hij maakte toen de nodige indruk met vijf doelpunten in achttien wedstrijden.

Summerville leek echter ook dit seizoen in de Keuken Kampioen Divisie uit te gaan komen. SC Cambuur rekende al een beetje op zijn tijdelijke komst, maar vist dus achter het net.

De geboren Rotterdammer wacht nog op zijn officiële debuut in de hoofdmacht van Feyenoord, waarbij hij nog een contract tot medio 2021 heeft. Hij deed in de voorbereiding op dit seizoen wel al een paar keer mee in oefenwedstrijden.

Heerenveen versterkt zich met Veerman

SC Heerenveen versterkte zich eveneens op vrijdag met Joey Veerman. De Friezen nemen de 20-jarige middenvelder voor een nog onbekend bedrag over van FC Volendam.

Veerman tekent een contract voor drie jaar tot de zomer van 2022 met een optie voor nog een seizoen. Hij beschikte bij Volendam over een aflopende verbintenis, waardoor hij voor een niet al te hoge transfersom weg kon.

De spelmaker maakte op 17-jarige leeftijd zijn debuut voor FC Volendam en speelde sindsdien 79 wedstrijden voor de eerstedivisieclub. Hij scoorde twaalf keer en kwam tot evenzoveel assists.

"We volgen hem al langere tijd en kennen zijn kwaliteiten. Joey is technisch vaardig, heeft een goed inzicht en kan zich bij ons uitstekend doorontwikkelen", zegt technisch manager Gerry Hamstra van Heerenveen.

