Nederland heeft dankzij de goede prestaties van Ajax, PSV, Feyenoord en AZ van deze week in Europa uitstekende zaken gedaan op de coëfficiëntenlijst van de UEFA. De elfde plek werd vorige week al heroverd en nu is ook de negende positie serieus in zicht.

Ajax bereikte woensdag ten koste van APOEL de groepsfase van de Champions League. De 2-0-overwinning in de Johan Cruijff ArenA leverde 0,2 punt voor de coëfficiëntenlijst op en de Amsterdammers verdienden ook nog eens een bonus van 0,8 punt voor het bereiken van het hoofdtoernooi.

In navolging van Ajax bereikten PSV, Feyenoord en AZ donderdag de groepsfase van de Europa League. De Eindhovenaren wonnen met 0-4 bij Apollon Limassol, de Rotterdammers zegevierden met 0-3 op bezoek bij Hapoel Be'er Sheva en de Alkmaarders rekenden na een bizarre slotfase af met Royal Antwerp FC (1-4).

Die drie overwinningen leverden Nederland omgerekend in totaal 0,6 punt op. Een overwinning in de voorronden is één punt waard en een gelijkspel een half punt. Het totale aantal punten in een week wordt gedeeld door het aantal clubs dat per land aan het begin van het seizoen Europees actief was; vijf in het geval van Nederland.

Door de prestaties van Ajax, PSV, Feyenoord en AZ staat Nederland nu op 30,350 punten, nog altijd goed voor de elfde plek. Die positie is belangrijk, want de kampioen van 2021 mag dan rechtstreeks de Champions League in, mits de winnaar van het miljoenenbal zich via de competitie voor de groepsfase heeft geplaatst.

Stand UEFA-coëfficiëntenlijst 1. Spanje - 86,426 punten

2. Engeland - 75,033 punten

3. Duitsland - 59,070 punten

4. Italië - 58,510 punten

5. Frankrijk - 50,248 punten

6. Rusland - 42,716 punten

7. Portugal - 42,049 punten

8. België - 33,700 punten

9. Oekraïne - 30,700 punten

10. Turkije - 30,400 punten

11. Nederland - 30,350 punten

12. Oostenrijk - 28,525 punten

Turkije en Oekraïne in zicht voor Nederland

Nummer twaalf Oostenrijk staat inmiddels op afzienbare afstand (28,525 punten) van Nederland en heeft bovendien nog maar drie van de vijf clubs over in Europa. Daarbij komt dat ook de tiende én negende plek - op dit moment nog bezet door respectievelijk Turkije en Oekraïne - binnen handbereik zijn.

De Turken staan met 30,400 punten nog maar net boven Nederland en ook de marge van Oekraïne (30,700) is klein. De Oost-Europeanen hebben bovendien nog maar drie clubs over in Europa. Turkije is net als Nederland nog met vier clubs vertegenwoordigd.

Nederland pakte tot dusver al 4,0 punten en maakt daarmee een uitstekend Europees seizoen door, want geen enkel land in de top vijftien van de coëfficiëntenlijst veroverde meer punten.

Mocht Nederland het seizoen op plek negen eindigen, dan mag de kampioen van 2021 hoe dan ook meedoen aan de groepsfase van de Champions League en hoeft de nummer twee een voorronde minder te spelen.

Feyenoord, PSV en AZ zitten vrijdag om 13.00 uur in de koker voor de loting van de groepsfase van de Europa League. Ajax werd donderdagavond bij de loting voor de Champions League aan Chelsea, Valencia en Lille OSC gekoppeld.