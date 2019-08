Feyenoord-middenvelder Wouter Burger is trots dat hij donderdagavond met een fraaie treffer bij heeft kunnen dragen aan de overtuigende zege bij Hapoel Be'er Sheva. De Rotterdammers wonnen met 0-3 in Israël en bereikte zo de groepsfase van de Europa League.

Feyenoord sloeg in de eerste zeven minuten van de eerste helft al toe via Orkun Kökçü en Steven Berghuis, waarna Burger in de 61e minuut ook de 0-3 maakte tegen tien man van Hapoel. De invaller draaide met een trucje weg van zijn tegenstander en schoot fraai binnen.

"Het was mijn eerste officiële goal voor Feyenoord, dus dat geeft sowieso een goed gevoel", zei Burger na het duel tegen FOX Sports. "De bal kwam een beetje onder me, dus ik dacht: ik kap 'm nog een keer naar mijn rechterbeen en schiet 'm dan de hoek in. Het was een mooie goal waar ik heel blij mee ben."

"Vroeger heb ik veel op straat en buiten op harde kunstgrasveldjes gevoetbald en dan ontwikkel je toch een bepaalde techniek. Als middenvelder moet je soms wat zakelijker zijn, maar dit was het moment om wat moois uit te halen en het pakte goed uit. Mensen verwachten het niet van mij, dus dan kan ik ze wat extra's geven."

De ruime overwinning was meer dan genoeg voor Feyenoord om het hoofdtoernooi van de Europa League te bereiken, want de ploeg van trainer Jaap Stam won de eerste ontmoeting met Hapoel Be'er Sheva vorige week in De Kuip ook al met 3-0.

'Heel mooi dat ik moet knokken voor mijn plek'

Burger merkte bij zijn invalbeurt in de 58e minuut al dat het tweeluik beslist was. "Ik kon wat vrijer spelen, maar toch is het wel anders als de wedstrijd al gespeeld is. Sommige jongens geven wat minder gas als je zelf wél graag wil, maar het was een relatief makkelijke invalbeurt. De avond was sowieso heel positief."

De pas achttienjarige Burger stond dit seizoen al enkele keren in de basis, maar lijkt voorlopig niet zeker te zijn van een vaste plek in het elftal van Stam. De jeugdexponent van Feyenoord is al gelukkig met de speelminuten die hij nu krijgt.

"Het is heel mooi dat ik moet knokken voor mijn plek. Ik ben tweedejaars A-junior, dus ik heb absoluut niks te klagen over de speeltijd die ik krijg. Dit seizoen is een grote leerschool voor mij. Ik ga er nu echt aan ruiken en dat is natuurlijk ontzettend leuk en goed voor mijn ontwikkeling."

Feyenoord zit donderdag net als AZ en PSV in de koker voor de loting voor de groepsfase van de Europa League, die om 13.00 uur begint. De Rotterdammers werden vorig jaar in de derde voorronde van het Europese clubtoernooi uitgeschakeld.

Wouter Burger schiet op fraaie wijze raak. (Foto: Pro Shots)