Trainer Arne Slot kan nog niet helemaal geloven dat AZ vrijdag in de koker gaat voor de loting van de groepsfase van de Europa League. De Alkmaarders stevenden donderdag in Brussel af op uitschakeling tegen FC Antwerp, maar trokken in een bizarre slotfase én verlenging aan het langste eind (1-4).

"1-4 klinkt als een heel eenvoudige overwinning, maar deze ontknoping is te bizar voor woorden", bekende Slot in gesprek met AZ TV. "Het is een knappe prestatie om drie kwalificatierondes te overleven. Zeker als je kijkt naar de leeftijd van de groep en de ongelooflijke weerstand die we donderdag ervaren hebben."

AZ stond vlak voor tijd nog met 1-0 achter tegen een negental van Antwerp en was bij die stand uitgeschakeld, maar de subtopper in de Eredivisie richtte zich net op tijd op. Calvin Stengs werkte in de laatste minuut de gelijkmaker binnen en in de verlenging maakte AZ optimaal gebruik van de overtalsituatie.

"Als je na 89 minuten op uitschakeling staat, heb je een speler nodig die opstaat. Het doelpunt van Calvin in de slotfase was een ultiem moment waarmee hij ons indirect naar de groepsfase heeft geschoten", sprak een trotse Slot, die Ferdy Druijf, Teun Koopmeiners en Albert Gudmundsson in verlenging nog zag scoren.

"Jongens die over een x aantal jaar een grote speler zijn, hebben in het verleden vaak iets bijzonders als dit gedaan. Dat geldt nu voor Calvin ook, want door zijn treffer mochten we tegen negen man door in een verlenging van een half uur. Die rode kaarten hebben ons enorm geholpen, zo eerlijk moeten we zijn."

'In eerste half uur helemaal weggevaagd'

Slot doelt daarmee vooral op de eerste helft van de wedstrijd, waarin AZ volledig werd overklast door Antwerp. De Alkmaarders mochten van geluk spreken dat het bij rust nog 0-0 stond en dat de Belgen na 35 minuten al met een man minder op het veld stonden na een tweede gele kaart voor Dieumerci Mbokani.

"We zijn in het eerste half uur helemaal weggevaagd door die gasten", erkende Slot, bezig aan zijn eerste maanden als AZ-trainer. "Ik had verwacht dat ze met de steun van het publiek zo zouden spelen, maar ik had gehoopt en verwacht dat we er voetballend vaker onderuit konden voetballen. Als het elf tegen elf was gebleven, hadden we de groepsfase denk ik niet bereikt."

Antwerp was de derde opponent die AZ in de voorrondes tegenkwam, nadat de huidige nummer vijf van de Eredivisie in een eerder stadium al afrekende met het Zweedse BK Häcken en FC Mariupol uit Oekraïne. Om 13.00 uur zit AZ net als PSV en Feyenoord in de koker voor de Europa League-loting.

"De hele kwalificatie voor de groepsfase gaan we niet snel vergeten", doelde Slot op de wedstrijden én de problemen met het AZ-stadion, dat door een ingestort dak niet gebruikt kon worden. "We moesten naar Den Haag, Enschede en uiteindelijk naar Brussel omdat Antwerp niet in zijn eigen stadion mocht spelen. Als ik terugkijk op deze wedstrijd denk ik ook: er is wel even wat gebeurd vandaag."

De spelers van AZ vieren feest na de bizarre wedstrijd in Brussel. (Foto: Pro Shots)