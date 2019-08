PSV zit vrijdag bij de loting van de groepsfase van de Europa League in pot 2. Feyenoord gaat de derde pot in en AZ is in de 'zwakke' pot 4 ingedeeld bij de loting in Monaco, die om 13.00 uur begint.

De potindeling is gemaakt op basis van de coëfficiënten van de clubs, die gebaseerd zijn op de prestaties van de afgelopen vijf jaar. Sevilla, Arsenal, FC Porto, AS Roma, Manchester United, Dynamo Kiev, Besiktas, FC Basel, Sporting CP, CSKA Moskou, VfL Wolfsburg en Lazio zijn de twaalf groepshoofden.

Bij de loting worden de twaalf poules gevormd door één club uit iedere pot. Clubs uit hetzelfde land kunnen in deze fase van het toernooi niet tegen elkaar spelen, zodat PSV, Feyenoord en AZ niet in dezelfde groep terechtkomen.

Donderdag werd er al geloot voor de groepsfase van de Champions League. Ajax werd hierbij gekoppeld aan Chelsea, Valencia en Lille OSC.

Potindeling loting Europa League Pot 1: Sevilla, Arsenal, FC Porto, AS Roma, Manchester United, Dynamo Kiev, Besiktas, FC Basel, Sporting CP, CSKA Moskou, VfL Wolfsburg en Lazio

Pot 2: PSV, FC Krasnodar, Celtic, FC Kopenhagen, Braga, KAA Gent, Borussia Mönchengladbach, FC Astana, Young Boys, Ludogorets, APOEL, Eintracht Frankfurt

Pot 3: Feyenoord, Saint-Étienne, Qarabag, Getafe, Espanyol, Malmö, Partizan Belgrado, Standard Luik, Wolverhampton Wanderers, Stade Rennais, Rosenborg, Istanbul Baseksehir

Pot 4: AZ, Vitória SC, Trabzonspor, FC Oleksandriya, F91 Dudelange, LASK, Wolfsberger, FC Lugano, Slovan Bratislava, Rangers, Cluj, Ferencvaros

AZ door na verlenging, makkelijke avonden voor Feyenoord en PSV

AZ ontsnapte donderdag in de play-offs aan uitschakeling. Pas in verlenging was de ploeg te sterk voor Royal Antwerp FC, dat lange tijd met negen man speelde. Het werd uiteindelijk 1-4 voor de ploeg van trainer Arne Slot.

Feyenoord en PSV kenden probleemloze avonden. Feyenoord won in Israël met 0-3 van Hapoel Be'er Sheva, nadat het vorige week al met dezelfde cijfers zegevierde. PSV boekte in Cyprus een 0-4-overwinning op Apollon Limassol, na een 3-0-thuiszege van een week eerder.