PSV-coach Mark van Bommel merkte donderdag tijdens de return tegen Apollon Limassol in de play-offs van de Europa League dat zijn ploeg progressie boekt. Hij is vooral lovend over de stabiliteit en het geduld van zijn formatie.

"We scoren zeven keer in twee wedstrijden en houden twee keer de nul", liet Van Bommel na afloop van de wedstrijd op Cyprus weten. "Dat is Europees gezien een hele goede uitslag."

PSV plaatste zich donderdagavond ten koste van Apollon voor de groepsfase van de Europa League. De Eindhovenaren versloegen de Cyprioten in de return met 0-4, nadat ze de heenwedstrijd al met 3-0 wonnen.

In Nicosia duurde het wel lang tot de openingstreffer viel. Pas ruim een kwartier voor tijd bracht Mohammed Ihattaren PSV op 0-1. Vervolgens liepen de Brabanders via een treffer van Kostas Mitroglou en twee doelpunten van Donyell Malen uit naar 0-4 en hielden ze zo voor de vierde keer op rij de nul.

Vreugde bij PSV na de treffer van Kostas Mitroglou. (Foto: ANP)

'Door de jonge selectie is het soms wat grillig'

Van Bommel merkte dat zijn ploeg stabieler wordt. "Je moet geduldig blijven. We hebben een jonge selectie en daardoor is het soms wat grillig."

"Je moet consequent en gedisciplineerd zijn in het verdedigen. Als we dat voor elkaar krijgen, dan hebben we veel kwaliteit om het verschil te maken. Je ziet dat als je geduldig blijft en de 0-1 maakt, dat we dan ook meer doelpunten maken."

PSV weet vrijdag wie de tegenstanders in de groepsfase van de Europa League zijn. Vanaf 13.00 uur wordt de loting in Monaco verricht. Ook AZ en Feyenoord gaan dan in de kokers.