AZ heeft zich tegen negen man van Royal Antwerp FC op miraculeuze wijze voor de groepsfase van de Europa League geplaatst. Na het 1-1-gelijkspel van vorige week wonnen de Alkmaarders donderdag in een bizar duel na verlenging met 1-4.

De openingstreffer van de wedstrijd in het Koning Boudewijnstadion in Brussel viel ruim een kwartier voor tijd en kwam op naam van Didier Lamkel Zé, die zo uitbundig juichte dat hij zijn tweede gele kaart kreeg.

In de eerste helft was Antwerp-spits Dieumerci Mbokani al met rood van het veld gestuurd. Ondanks het numerieke overwicht en enkele flinke kansen slaagde AZ er lange tijd niet in om te scoren.

Pas in de negentigste minuut schoot Calvin Stengs de gelijkmaker binnen, waardoor AZ tegen negen man een verlenging afdwong. Daarin zorgden Ferdy Druijf, Teun Koopmeiners en Albert Gudmundsson ervoor dat de Alkmaarders vrijdag in de koker gaan bij de loting voor de groepsfase.

In totaal loten er in Monaco drie Nederlandse clubs mee. Ook PSV (0-4 tegen Apollon Limassol) en Feyenoord (0-3 tegen Hapoel Be'er Sheva) plaatsten zich donderdag namelijk voor de groepsfase.

Griekse arbiter heeft handen vol aan onvriendelijk duel

De eerste helft stond bol van de onvriendelijkheden en opstootjes. De Griekse arbiter Anastasios Sidiropoulos had zijn handen meer dan vol en gaf in de 35e minuut Antwerp-spits Mbokani zijn tweede gele kaart na een stevige overtreding op Ron Vlaar.

Tot dat moment was het duel redelijk in evenwicht, maar met een man meer trok AZ het initiatief - zeker na rust - steeds meer naar zich toe. Met name Stengs was enkele malen dicht bij een treffer. De aanvaller zag doelman Sinan Bolat redden op een kopbal en de Turkse keeper kreeg ook zijn vingertoppen tegen een afstandsschot van Stengs. Kort daarna schoot hij snoeihard op de lat.

AZ was bezig aan een omsingeling van het Antwerpse doel, toen de thuisploeg in de 73e minuut messcherp counterde. Martin Hongola gaf een panklare voorzet op Lamkel Zé, die hard binnen kopte.

De doelpuntenmaker vierde zijn treffer uitbundig door over de reclameborden te springen, de sintelbaan over te steken en in de hekken te klimmen om met de supporters te juichen. Dat vond Sidiropoulos te ver gaan: de arbiter gaf Lamkel Zé zijn tweede gele kaart en dus rood.

AZ viert de treffers van Calvin Stengs. (Foto: Pro Shots)

Stengs schiet AZ in slotfase naar verlenging

Tegen negen man had AZ één treffer nodig voor een verlenging. Boadu kwam in scoringspositie maar schoot tegen een Belgische verdediger aan. Even later probeerde de spits van de Alkmaarders het op acrobatische wijze, maar zijn inzet ging rakelings naast.

Bij het aanbreken van de blessuretijd schoot Stengs de verlossende gelijkmaker binnen. In een vol strafschopgebied plaatste de 20-jarige aanvaller de bal op aangeven van Oussama Idrissi met links zuiver in de verre hoek.

In de blessuretijd waren Koopmeiners en Yukinari Sugawara nog dicht bij de winnende treffer, maar Antwerp sleepte met negen man een verlenging uit het vuur.

Ferdy Druijf in extase nadat hij AZ op voorsprong kopt. (Foto: Pro Shots)

Druijf kopt AZ naar groepsfase

Die verlenging was tien minuten oud toen AZ de beslissende tweede treffer maakte. Een schot van Koopmeiners kwam op de paal, waarna Fredrik Midtsjø de bal opnieuw in bracht en invaller Ferdy Druijf van dicht bij binnen kopte.

Ook Druijf vierde zijn treffer door in het hek voor het uitvak te klimmen. De Griekse arbiter trok in het tumult dat volgde gele kaarten voor Stengs, Owen Wijndal en twee spelers van Antwerp.

Met negen man was het vervolgens onbegonnen werk voor de Belgen. Zeker toen Myron Boadu een strafschop kreeg, die door Koopmeiners benut werd: 1-3. In de tweede helft van de verlenging stiftte Gudmundsson de bal over Bolat heen voor de 1-4.

Het bizarre duel lag na die treffer enkele minuten stil omdat supporters van Antwerp probeerden het veld te bestormen. Enkele spelers hielpen de stewards om het hek dicht te houden, waardoor het niet escaleerde en AZ op het veld kon vieren dat het vrijdag in de koker zit bij de loting voor de groepsfase.

Vreugde na afloop bij AZ. (Foto: Pro Shots)