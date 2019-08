Feyenoord heeft zich donderdag eenvoudig geplaatst voor de groepsfase van de Europa League. De Rotterdammers versloegen Hapoel Be'er Sheva in de return in Israël met 0-3, nadat de heenwedstrijd in De Kuip vorige week al met 3-0 werd gewonnen.

Orkun Kökçü opende vlak na rust de score voor Feyenoord. Zes minuten later verdubbelde Steven Berghuis de marge en na iets meer dan een uur spelen vond ook invaller Wouter Burger het doel.

De eveneens ingevallen Naoufal Bannis verzuimde de score tien minuten voor tijd verder uit te breiden. De zeventienjarige aanvaller miste een strafschop. Hapoel speelde vanaf het einde van de eerste helft met tien man door een rode kaart voor Hanan Maman.

Feyenoord krijgt vrijdag te horen wie de tegenstanders zijn in de groepsfase. Vanaf 13.00 uur wordt de loting verricht en dan zitten ook AZ en PSV in de koker.

De Eindhovenaren wonnen het tweeluik tegen het Cypriotische Apollon Limassol (3-0- en 0-4-zege) en AZ overleefde een krankzinnige avond tegen Royal Antwerp FC. De Alkmaarders wonnen na verlenging met 1-4 in Brussel, nadat twee spelers van de Belgische club rood hadden gekregen. Vorige week in Enschede werd het 1-1.

Feyenoord en Hapoel vermaken publiek in eerste helft

In Be'er Sheva maakten Feyenoord en Hapoel er een aantrekkelijke eerste helft van. Beide ploegen creëerden de nodige kansen. Luciano Narsingh, Berghuis en Rick Karsdorp waren dicht bij de openingstreffer voor de bezoekers en aan de andere kant voorkwam Kenneth Vermeer met enkele uitstekende reddingen een tegendoelpunt.

Vier minuten voor rust kwam Hapoel met tien man te staan door een rode kaart voor Maman. De middenvelder werd uit het veld gestuurd na een duw richting Haps.

Direct na rust profiteerde Feyenoord van de overtalsituatie met een doelpunt van Kökçü. De middenvelder werkte een voorzet vanaf rechts van Karsdorp simpel binnen. Niet veel later zorgde Berghuis uit een counter voor de 0-2. Hij schoof de bal vanaf de rand van het zestienmetergebied tussen twee verdedigers door in de rechterhoek.

Orkun Kokcü wordt gefeliciteerd na zijn doelpunt. (Foto: Pro Shots)

Burger bekroont invalbeurt met goal

Na een klein uur spelen kwam Burger in het veld en hij bekroonde zijn invalbeurt twee minuten later met een doelpunt. Na een fraaie actie in het strafschopgebied van Hapoel bepaalde de middenvelder de eindstand.

Ook Bannis kreeg de kans om zijn invalbeurt op te luisteren met een treffer. De jonge spits werd gehaakt in het zestienmetergebied, waarna hij zelf de strafschop mocht nemen.

Bannis, die eerder al de lat raakte, zag zijn inzet echter gestopt worden door doelman Ernestas Setkus. Hierdoor bleef het 0-3 en daarmee mag Feyenoord zeer tevreden zijn.

Vreugde bij de meegereisde Feyenoord-fans. (Foto: Pro Shots)

