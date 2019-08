Uli Hoeness vertrekt na een periode van drie jaar als president van Bayern München. De Duitse kampioen bevestigde donderdag dat de 67-jarige oud-speler zich in november niet herverkiesbaar zal stellen.

Hoeness heeft Herbert Hainer aanbevolen als zijn opvolger. De Duitser stelt ook zijn rol als voorzitter van de raad van commissarissen ter beschikking. Wel zal hij tot november 2023 aanblijven als waarnemend lid van de club.

Eind 2016 keerde Hoeness terug als president van Bayern. De oud-international legde die functie 2,5 jaar geleden neer nadat hij veroordeeld was wegens belastingfraude.

Hoeness werd in maart van 2014 veroordeeld tot een gevangenisstraf van 3,5 jaar, omdat hij de Duitse fiscus voor ten minste 28,5 miljoen euro had opgelicht. Direct na zijn veroordeling legde Hoeness zijn topfunctie in Beieren neer. Hij verdween in juni 2014 achter de tralies, maar mocht een half jaar later overdag al naar buiten.

Drie landstitels Bayern in laatste periode Hoeness

Tijdens zijn laatste periode als president veroverde Bayern in alle drie de seizoenen de landstitel. Afgelopen seizoen voegde 'Der Rekordmeister' daar ook de DFB-Pokal aan toe.

Dit seizoen kende Bayern een matige competitiestart met een 2-2-gelijkspel tegen Hertha BSC. Na een overwinning op Schalke 04 (0-3) staat de ploeg van coach Niko Kovac nu zesde in de Bundesliga. Komende zaterdag komt FSV Mainz 05 op bezoek in de Allianz Arena.