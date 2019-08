PSV heeft zich donderdag probleemloos geplaatst voor de groepsfase van de Europa League. Op Cyprus werd met 0-4 gewonnen van Apollon Limasol, dat vorige week in Eindhoven al met 3-0 verslagen werd.

Halverwege de tweede helft maakte Mohammed Ihattaren de openingstreffer. Daarna liep PSV via Kostas Mitroglou en Donyell Malen (twee keer) uit naar 0-3.

De wedstrijd op Cyprus kende verder weinig hoogtepunten. De ploeg van Mark van Bommel hoefde na de ruime thuiszege niet en de Cyprioten misten kwaliteit om het PSV lastig te maken.

Vrijdag om 14.00 uur gaat PSV in de koker voor de loting.

Invallers Mitroglou en Catic onderscheiden zich

PSV speelde in het matig gevulde stadion van APOEL in Nicosia zonder Steven Bergwijn, Bruma en Michal Sadílek. Daardoor was er voor de eerste keer dit seizoen een basisplaats voor Jorrit Hendrix.

In de weinig spectaculaire eerste helft kregen Denzel Dumfries (kopbal net naast) en Cody Gakpo (schuiver naast) de beste kansen voor PSV. Apollon werd slechts af en toe dreigend, maar noteerde geen enkel schot tussen de palen.

In de tweede helft slaagde PSV er steeds meer in om door de verdediging van Apollon te spelen. Linksback Olivier Boscagli miste oog in oog met de keeper nog een opgelegde kans.

In de 72e minuut brak Ihattaren eindelijk de ban. Gakpo wurmde zich met een knappe actie langs twee verdedigers en stuitte op doelman Joël Mall. Apollon kreeg de bal niet uit het strafschopgebied en de zeventienjarige Ihattaren kon uiteindelijk eenvoudig scoren.

Donyell Malen was bij alle vier de treffers betrokken. (Foto: ANP)

Malen met twee goals en twee assists man van de wedstrijd

Daarmee was het verzet van Apollon gebroken en kon PSV binnen vijf minuten nog tweemaal scoren. Invaller Mitroglou maakte zijn eerste treffer voor PSV door van dicht bij binnen te tikken op aangeven van Donyell Malen.

Kort daarna maakte Malen 0-3. Hij kreeg de bal op een presenteerblaadje van debutant Amar Catic, die alleen voor de keeper niet zelfzuchtig was.

Malen schoot in blessuretijd de 0-4 binnen in de verre hoek. De spits werd uiteindelijk met twee assists en twee treffers de man van de wedstrijd.