Aanvoerder Dusan Tadic en trainer Erik ten Hag vinden dat Ajax donderdag bij de loting van de Champions League in een mooie en uitdagende groep is terechtgekomen. De Amsterdammers spelen tegen Chelsea, Valencia en Lille.

"Een sterke groep, waarbij iedereen kans heeft. Er is geen uitgesproken favoriet", zegt Tadic in een eerste reactie op de website van Ajax.

"Uiteraard gaan wij voor Europese overwintering. Een club als Ajax moet ambitieus zijn", vervolgt de Serviër, die met zijn club woensdag in de play-offs te sterk was voor het Cypriotische APOEL.

Chelsea was als winnaar van de Europa League rechtstreeks geplaatst voor de groepsfase van de Champions League. Ook Valencia (vierde in Spanje) en Lille (tweede in Frankrijk) hoefden geen voorrondes te spelen.

"Chelsea ken ik goed", vertelt Tadic. "Ik heb jaren tegen ze gespeeld met Southampton en over het algemeen goede resultaten tegen ze geboekt. Ze zijn met de nieuwe coach Frank Lampard een nieuwe weg ingeslagen. Het is een goed voetballende ploeg."

Lampard kent moeizame start bij Chelsea

Toch kent Lampard een moeizame start met Chelsea, dat na drie duels dertiende staat in de Premier League. De club mocht door een straf van de FIFA geen spelers kopen en zag wel sterspeler Eden Hazard naar Real Madrid vertrekken.

Tadic kijkt ook uit naar de duels met Valencia en Lille. "Valencia is een mooie naam om te treffen. Een sterke ploeg, met Marcelino als goede coach."

De Ajacied volgt Lille omdat zijn oud-ploeggenoot bij Southampton José Fonte daar speelt. "Hij is een goede vriend van me. Lille is een goede ploeg, vorig jaar hebben ze met 5-1 van Paris Saint-Germain gewonnen."

Ten Hag kijkt uit naar mooie stadions

Trainer Ten Hag, die Ajax vorig jaar naar de halve finales leidde, denkt dat de vier ploegen in groep H ongeveer even sterk zijn. "Vorig jaar hadden we met Bayern München een uitgesproken favoriet en was AEK Athene een zwakkere ploeg. Nu lijken de verhoudingen heel gelijk", aldus Ten Hag tegen persbureau ANP. "Iedereen kan van elkaar winnen."

Als Ten Hag toch een favoriet moet aanwijzen, dan kiest hij voor Chelsea. "De intensiteit in de Premier League is zo hoog. Maar in Spanje kunnen ze goed voetballen en Lille eindigt ook gewoon tweede in een fysiek heel sterke competitie. Wij zullen een fantastische campagne moeten draaien als we willen overwinteren."

"Een voordeel is dat we niet ver hoeven te reizen", zei Ten Hag. "Ik reken op veel support van onze fans. We gaan ook naar mooie stadions: Mestalla en Stamford Bridge. En Lille heeft een nieuw stadion."

Ajax begint thuis tegen Lille

De eerste speelronde van de Champions League is op 17 en 18 september en dan speelt Ajax (17 september) thuis tegen Lille.

Ajax gaat daarna op bezoek bij Valencia (2 oktober) en daarna wacht een tweeluik met Chelsea (23 oktober in de ArenA en 5 november in Londen). Op 27 november speelt Ajax uit tegen Lille en de ploeg van Ten Hag sluit de groepsfase op 10 december thuis af tegen Valencia.