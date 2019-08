PSV begint donderdagavond met Jorrit Hendrix aan de uitwedstrijd tegen Apollon Limassol. De Eindhovenaren verdedigen in de play-offs van de Europa League een 3-0-voorsprong.

Als PSV erin slaagt om Apollon over twee duels te verslaan, dan is de ploeg van trainer Mark van Bommel verzekerd van een plek in de groepsfase van de Europa League. PSV was in de vorige voorronde te sterk voor Haugesund uit Noorwegen, eerder werd de club door FC Basel uitgeschakeld in de voorronde van de Champions League.

Hendrix heeft een basisplaats doordat Steven Bergwijn ontbreekt. De aanvallende middenvelder is niet wedstrijdfit en bleef in Eindhoven achter. Hendrix begint als defensieve middenvelder, Érick Gutiérrez schuift door naar de 'nummer 10-positie'.

De 24-jarige Hendrix moet dit seizoen meestal genoegen nemen met een plek op de reservebank. In de Eredivisie kreeg de controleur deze jaargang pas 24 speelminuten.

Mohammed Ihattaren maakte vorige week in Eindhoven de 1-0. (Foto: Pro Shots)

PSV met Ihattaren en Gakpo op vleugels

Behalve Bergwijn ontbreken Bruma en Michal Sadílek met lichte blessures op Cyprus. Op de vleugels begint PSV met de jongelingen Cody Gakpo en Mohammed Ihattaren. Zijn waren vorige week trefzeker in de heenwedstrijd, net als rechtsback Denzel Dumfries.

Olivier Boscagli begint bij afwezigheid van Sadílek als linksback. De laatste aankoop Kostas Mitroglou, die vorige week als invaller een goede indruk maakte, begint opnieuw op de bank.

Apollon-PSV begint om 19.00 uur in het GSP Stadium in Nicosia en staat onder leiding van de Schot William Collum.

Opstelling Apollon: Mall; João Pedro, Yuste, Szalai, Aguirre; Gakpé, Markovic, Kyriakou, Papoulis, Gianniotas; Zelaya.

Opstelling PSV: Zoet: Dumfries, Baumgartl, Viergever, Boscagli; Rosario, Gutiérrez, Hendrix; Ihattaren, Malen, Gakpo.