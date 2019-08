Kees Jansma is donderdag in dienst getreden van ADO Den Haag. De gelouterde journalist wordt adviseur van de nieuwe topman Mohammed Hamdi, die is aangesteld als statutair directeur.

De 72-jarige Jansma is een groot supporter van de Haagse club. Hij begon 52 jaar geleden aan een carrière in de sportjournalistiek en van 2004 tot en met 2014 was hij perschef van het Nederlands elftal.

In juni presenteerde hij de laatste aflevering van De Tafel van Kees en Natafelen, zijn programma's bij FOX Sports. Hij bood zich kort daarna zelf aan bij ADO Den Haag.

De 35-jarige Hamdi werkte eerder op de commerciële afdeling van ADO. In 2017 trad hij toe tot de directie van Al Jazira uit Abu Dhabi.

Hamdi is opvolger van Manders

Hamdi is de opvolger van Matthijs Manders, die op 1 juli vertrok naar de Eredivisie CV. Zijn taken werden de voorbije weken waargenomen door Henrik-Jan Rinner, die als CFO bij de directie betrokken blijft.

Naast Jansma is Frans van Steenis aangesteld als adviseur. Hij werkt als algemeen directeur bij de Staatsloterij.

ADO Den Haag is met één zege en drie nederlagen moeizaam aan het seizoen begonnen. De club staat dertiende in Eredivisie en speelt zaterdag thuis tegen VVV-Venlo.

Bekijk de stand en het programma in de Eredivisie