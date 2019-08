Jürgen Locadia verruilt Brighton & Hove Albion voor TSG 1899 Hoffenheim. De 25-jarige aanvaller speelt de rest van dit seizoen op huurbasis voor de ploeg van trainer Alfred Schreuder.

Locadia kon dit seizoen niet op veel speeltijd rekenen bij Brighton. Hij stond weliswaar in de eerste competitiewedstrijd in de basis, maar moest in de laatste twee genoegen nemen met een plek op de reservebank.

De neo-international van het Nederlands elftal zat sinds zijn komst in januari 2018 in een soortgelijke situatie bij Brighton. Hij speelde in totaal 43 officiële wedstrijden voor de 'Seagulls', waarin hij zes doelpunten maakte en twee assists leverde.

Locadia werd door Brighton anderhalf jaar geleden nog voor 17 miljoen euro overgenomen van PSV, waarvoor hij in 2011 debuteerde in het betaald voetbal en in 176 wedstrijden 62 doelpunten maakte en 39 assists leverde.

Schreuder sinds dit seizoen trainer van Hoffenheim

Schreuder is sinds dit seizoen de trainer van Hoffenheim. Hij kwam over van Ajax, waar hij de assistent was van Erik ten Hag, en is de opvolger van de naar RB Leipzig vertrokken Julian Nagelsmann.

Schreuder was op zoek naar een spits omdat Andrej Kramaric voorlopig geblesseerd is. Hij wilde in eerste instantie Kasper Dolberg huren van Ajax, maar de Deen gaf de voorkeur aan een definitief vertrek naar OGC Nice.

Hoffenheim bezet na twee speelrondes met drie punten de negende plaats in de Bundesliga. 'Hoffe' gaat zaterdag op bezoek bij het nog zonder puntenverlies zijnde Bayer Leverkusen van trainer Peter Bosz.