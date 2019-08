Maccabi Haifa heeft Trent Sainsbury uit zijn lijden verlost bij PSV. De verdediger tekende donderdag een tweejarig contract bij de club uit Israël.

Sainsbury speelde pas sinds de zomer van 2018 voor PSV, maar wist geen moment te overtuigen bij de Eindhovenaren. De 27-jarige Australiër kwam vorig seizoen tot slechts negen officiële wedstrijden en scoorde daarin één keer.

Ook dit seizoen had Sainsbury geen uitzicht op speeltijd, al stond hij in de eerste competitiewedstrijd van het seizoen tegen FC Twente negentig minuten op het veld. De verdediger, die nog tot medio 2021 onder contract stond bij PSV, kon niet voorkomen dat de Eindhovenaren puntenverlies leden in Enschede (2-2).

Trainer Mark van Bommel kende Sainsbury uit zijn tijd bij het Australische elftal. De 44-voudig international was op het WK 2018 in Rusland basisspeler in de ploeg van de toenmalige bondscoach Bert van Marwijk, die zijn schoonzoon Van Bommel als assistent naast zich had.

PSV versterkte zich al in defensief opzicht

Met Toni Lato, Olivier Boscagli en Timo Baumgartl haalde PSV deze zomer al enkele defensieve versterkingen. Bovendien besloot Daniel Schwaab, vorig seizoen vaste basisspeler bij de 24-voudig landskampioen, een paar maanden na zijn vertrek weer terug te keren in Eindhoven.

Sainsbury speelde in Nederland eerder voor PEC Zwolle (2014-2016). De Australiër droeg in zijn loopbaan ook het shirt van Central Coast Mariners in zijn geboorteland, het Chinese Jiangsu Suning, Internazionale en Grasshoppers.

Door zijn transferperikelen reisde Sainsbury deze week al niet mee naar Cyprus, waar PSV de return tegen Apollon Limassol in de play-offs van de Europa League speelt. De ploeg van Van Bommel verdedigt in Nicosia een 3-0-voorsprong uit de heenwedstrijd.