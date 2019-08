Virgil van Dijk kan donderdag opnieuw een prijs aan zijn toch al indrukwekkende palmares toevoegen. De verdediger van Liverpool is samen met Lionel Messi en Cristiano Ronaldo genomineerd voor de titel Europees Voetballer van het Jaar. Oud-verdedigers Arthur Numan en Rinus Israël laten hun licht schijnen over de aanvoerder van het Nederlands elftal.

Of hij nou met Liverpool de Champions League wint, met het Nederlands elftal de finale van de Nations League haalt of door zowel de spelersvakbond PFA als de competitieorganisatie zelf wordt uitgeroepen tot speler van het jaar in de Premier League: Van Dijk blijft te allen tijde bescheiden.

"Ik zie nog wel een aantal hele goede, misschien wel betere centrale verdedigers in Europa, hoor. Maar ik kan niet ontkennen dat het goed gaat en ik in mijn beste vorm ooit verkeer. Ik weet heel goed hoe het werkt in de voetballerij. Nu is iedereen positief over me, maar dat kan morgen weer anders zijn", zei hij vorige maand in Pro Shots Magazine.

Van Dijk kan donderdag pas de vierde verdediger worden die aan de haal gaat met een internationale individuele prijs. Franz Beckenbauer (1976), Matthias Sammer (1996) en Fabio Cannavaro (2006) ontvingen in het verleden al eens de Gouden Bal, die nog iets hoger staat aangeschreven dan de UEFA Men's Player of the Year Award.

"Het zou mij niet verbazen als Van Dijk de voorkeur krijgt boven Messi en Ronaldo", zegt Numan, die voor onder meer PSV en Glasgow Rangers speelde. "Maar je kan hem niet vergelijken met die twee. Zij beslissen wedstrijden met hun doelpunten en acties. Van Dijk heeft een heel andere taak. Hij is iemand die anderen aanstuurt als een echte leider."

"Dat Van Dijk pas de vierde verdediger kan worden, geeft wel aan hoe bijzonder het is dat Van Dijk is genomineerd", aldus Israël, die met Feyenoord in 1970 de Europacup I en in 1974 de UEFA Cup won. "Maar als ik moest kiezen, dan had ik voor Messi gekozen. Als je ziet hoe FC Barcelona speelt als hij er niet bij is... Dat is een verschil van dag en nacht."

Virgil van Dijk met de trofee van de Champions League. (Foto: Pro Shots)

'Het gaat hem zo makkelijk af, dat je denkt: dat kan een ander ook'

De inmiddels 28-jarige Van Dijk kent een opmerkelijke loopbaan. Hij doorliep de jeugdopleiding van Willem II, maar maakte zijn debuut in het betaalde voetbal voor FC Groningen. Daar liet hij al wat van zijn potentie zien, maar Ajax, PSV en Feyenoord durfden de gok niet te nemen en lieten hem lopen.

Van Dijk koos vervolgens voor een buitenlands avontuur bij Celtic, waarna hij via Southampton terechtkwam bij Liverpool, dat vorig jaar januari een toentertijd recordbedrag voor een verdediger betaalde (75 miljoen pond, omgerekend zo'n 85 miljoen euro).

"Ik weet nog goed dat ik een paar jaar geleden in een Schotse krant vertelde dat Van Dijk de stap moest maken naar de Premier League", zegt Numan. "De fans van Celtic vielen toen over me heen: wat bezielde me om te proberen de rivaal van Rangers zwakker te maken? Maar hij was eraan toe. Tegen - met alle respect - Falkirk en St. Mirren was hij uitgeleerd."

"Het is best wel verwarrend", aldus Israël. "Het gaat hem allemaal zo makkelijk af, dat je denkt: dat kan een ander ook. Maar dat is natuurlijk niet zo. Hij heeft zich gewoon geweldig ontwikkeld. Hij is aardig compleet. Hij heeft een goede pass, is goed in de communicatie en heeft heel weinig overtredingen nodig om de tegenstander af te stoppen."

"Van Dijk is een van de beste verdedigers ter wereld, zo niet de beste", vervolgt Numan. Hij stond er vanaf dag één bij Liverpool. Door die transfersom lag er toch meteen al behoorlijk wat druk op zijn schouders. Mensen onderschatten dat weleens. Hij bekommerde zich daar echter nooit om en was direct een rots in de branding."

Virgil van Dijk juicht na een doelpunt voor het Nederlands elftal. (Foto: Pro Shots)

'Nooit eerder soortgelijke centrale verdediger gezien'

Van Dijk vergelijkt zichzelf niet graag met anderen. Hij was als kind idolaat van Ronaldinho, maar raakte naarmate hij ouder werd geïnspireerd door Vincent Kompany, David Luiz en Thiago Silva. Hij keek als speler van Celtic tegen die spelers op en zag hen als voorbeeld voor zichzelf.

"Het is moeilijk om Van Dijk met iemand te vergelijken, maar als je kijkt naar zijn fysiek en snelheid, dan kom je wel zo'n beetje uit bij Jaap Stam", vindt Numan. "Die kwam je ook overal op het veld tegen. Hij is net als Van Dijk nu bij Liverpool een held voor het leven bij Manchester United."

"Ik heb nog nooit eerder een soortgelijke centrale verdediger als Van Dijk gezien", meent Israël. "Hij heeft zijn eigen stijl. Niemand had vroeger kunnen bedenken dat hij zo'n loopbaan zou hebben. Verkozen worden tot Europees Voetballer van het Jaar zou een hele mooie bekroning zijn."

De verkiezing voor Europees Voetballer van het Jaar vindt donderdagavond voorafgaand aan de loting voor de groepsfase van de Champions League plaats. De UEFA reikt sinds het seizoen 2010/2011 de UEFA Men's Player of the Year Award uit. Daarvoor heette de prijs de UEFA Club Footballer of the Year.

Luka Modric werd vorig jaar uitgeroepen tot Europees Voetballer van het Jaar. Messi won de prijs in de seizoenen 2008/2009, 2010/2011 en 2014/2015 en Ronaldo was volgens de UEFA in de seizoenen 2007/2008, 2013/2014, 2015/2016 en 2016/2017 de beste.