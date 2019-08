Trainer Thomas Doll heeft er vrede mee dat APOEL dit seizoen niet in de Champions League, maar in de Europa League moet uitkomen. De Cyprioten hadden woensdagavond geen kans tegen Ajax in de Johan Cruijff ArenA: 2-0.

"We hebben van een geweldige tegenstander verloren en kunnen de Champions League met opgeheven hoofd verlaten", concludeerde Doll na het duel in Amsterdam. "Mijn spelers wisten wat hen te wachten stond en hebben alles gegeven. Ajax verdiende het om door te gaan."

APOEL begon ook als absolute underdog aan het tweeluik met Ajax in de play-offs, maar door het doelpuntloze gelijkspel uit de heenwedstrijd van vorige week hadden de Cyprioten nog volop zicht op een Champions League-ticket.

Ajax toonde zich in de return alsnog een maatje te groot en trok dankzij doelpunten van Edson Álvarez en Dusan Tadic aan het langste eind. "In de eerste helft verdedigden we goed, maar aan de bal hadden we het moeilijk", zag Doll, die vooral de kopgoal van Álvarez aan het einde van de eerste helft niet aan zag komen.

"Normaal gesproken zijn we sterk in standaardsituaties, dus de eerste treffer was in dat opzicht wel teleurstellend. Het is niet anders. We droomden van de Champions League, maar de Europa League was ook een doel van ons. We gaan genieten van het spelen van Europees voetbal."

Spelers APOEL berusten in nederlaag

Ook bij de spelers van APOEL maakte teleurstelling na het laatste fluitsignaal al snel plaats voor berusting. Middenvelder Lucas Souza denkt vooral terug aan de heenwedstrijd van vorige week waarin APOEL - in tegenstelling tot woensdag in de ArenA - wel veel kansen afdwong.

"We misten op Cyprus een geweldige kans om misschien wel met 3-0 te winnen en in de return hadden we het gewoon lastig tegen een geweldige ploeg", aldus Souza, een van de zes APOEL-spelers die geel pakten in Amsterdam. "Nu moeten we ervoor zorgen dat we het in de Europa League goed kunnen doen."

Verdediger Dragan Mihajlovic zag juist dat Ajax het in de eerste helft moeilijk had. "Ze creëerden eigenlijk helemaal niet zo veel en wij deden het prima. Als die treffer niet viel, was het denk ik een heel andere wedstrijd geworden. We geloofden in onszelf, maar Ajax was uiteindelijk de betere ploeg."

De loting voor de groepsfase van de Champions League wordt donderdag om 18.00 uur in Monaco verricht. Ajax zit net als onder meer Real Madrid, Tottenham Hotspur en Borussia Dortmund in pot 2.