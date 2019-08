Bolton Wanderers lijkt gered van een faillissement. De voormalige Premier League-club is woensdag met succes verkocht aan investeringsmaatschappij Football Ventures (Whites) Limited.

Het noodlijdende Bolton kreeg eerder op de dag van de English Football League (EFL) nog twee weken de tijd om een koper te vinden en dat is nu dus al gelukt.

"Dit is een van gecompliceerdste zaken waar ik bij betrokken ben geweest, maar ik ben blij te kunnen melden dat we eindelijk overeenstemming hebben bereikt", zegt eigenaar Paul Appleton in een verklaring.

"Sommige hordes leken soms onneembaar en dat heeft tot veel frustratie geleid. Niet in de laatste plaats bij de supporters, die voor nog eens twee weken vol onzekerheid stonden."

De in 1874 opgerichte club Bolton Wanderers verkeerde al maanden in financiële nood. De viervoudige FA Cup-winnaar kwam in het seizoen 2011/2012 voor het laatst in de Premier League uit en is inmiddels afgezakt naar de League One, het derde niveau van Engeland.

Dit seizoen had de club moeite om een ploeg op de been te krijgen. In de eerste vier speelrondes werd één punt gepakt.