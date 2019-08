Ajax-trainer Erik ten Hag heeft zijn opstelling flink gewijzigd voor de return in de play-offs van de Champions League tegen APOEL. Klaas-Jan Huntelaar en Edson Álvarez staan woensdag in de basis in de Johan Cruijff ArenA.

Voor Álvarez, die deze zomer overkwam van Club América, is het zijn eerste basisplaats in Amsterdamse dienst. De Mexicaan maakte in de Eredivisie-wedstrijd tegen VVV-Venlo als invaller zijn debuut en tegen APOEL begint hij als middenvelder.

Hakim Ziyech en Lisandro Martínez, die tot dusver steeds achterin speelde, completeren het middenveld van Ajax. Donny van de Beek ontbreekt door een blessure en Noussair Mazraoui is geschorst.

Daley Blind is een linie naar achteren geschoven en vormt het centrale verdedigingsduo met Joël Veltman. Sergiño Dest start als rechtsback en Nicolás Tagliafico is de vertrouwde linksback van Ajax.

Voorin mag Huntelaar voor het eerst dit seizoen beginnen. Dusan Tadic staat daardoor op de flank. David Neres completeert de aanval van trainer Ten Hag, terwijl Quincy Promes op de bank zit. Vorige week in Nicosia ontbrak Promes door een blessure.

Ajax krijgt 40 miljoen euro bij CL-ticket

Ajax-APOEL begint woensdag om 21.00 uur en staat onder leiding van de Duitse scheidsrechter Felix Zwayer. De heenwedstrijd eindigde in 0-0 en dus moeten de Amsterdammers flink aan de bak om net als vorig jaar via de kwalificatie het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken.

Ook in 2003, 2005 en 2010 slaagde Ajax erin om via de voorrondes door te stoten naar het hoofdtoernooi van het miljoenenbal, maar in 2001, 2006, 2007, 2015, 2016 en 2017 ging het mis.

Als Ajax opnieuw de Champions League haalt, mag de club er minimaal 40 miljoen euro bijschrijven. Mocht het misgaan, dan zijn er voor het eerst sinds 1993 geen Nederlandse clubs actief in het belangrijkste Europese clubtoernooi. PSV werd al in de tweede voorronde uitgeschakeld door FC Basel.

Opstelling Ajax: Onana; Dest, Veltman, Blind, Tagliafico; Álvarez, Ziyech, Martínez; Tadic, Huntelaar, Neres.

Opstelling APOEL: Belec; Jakolis, Merkis, Ioannou, Joãozinho, Mihajlovicl; Tamari, Matic, Souza, Bezjak; Pavlovic.