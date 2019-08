Mark van Bommel denkt dat PSV zich donderdag niet heel makkelijk voor de Europa League plaatst. Het heenduel met Apollon Limassol werd met 3-0 gewonnen, maar de manier waarop stemde de trainer niet tevreden.

"We hebben een goede uitgangspositie, maar voor Apollon is er altijd een kans. Het is zeker niet makkelijk om hier te spelen onder deze omstandigheden", zei Van Bommel woensdag op Cyprus, waar het rond de 35 graden is.

"Vorige week waren we blij met de 3-0, maar buiten het eerste kwartier na rust was de wedstrijd in evenwicht en kregen zij, net als wij, ook mogelijkheden om te scoren. Het is nog niet over."

Van Bommel liet aanvallers Steven Bergwijn en Bruma en verdediger Michal Sadílek thuis voor de return, want zij zijn niet fit genoeg om te spelen. Aankoop Ritsu Doan is nog niet speelgerechtigd.

De absentie van een aantal spelers gaf Van Bommel de ruimte om jeugdspelers mee te nemen. Onder anderen Amar Catic, Noni Madueke en Justin de Haas zijn nieuwe namen in de PSV-selectie.

Malen: 'Europa League van hoog niveau'

Donyell Malen is er wél bij op Cyprus en schoof ook aan bij de persconferentie. Hij benadrukte dat PSV er veel aan is gelegen om de Europa League te halen.

"Het is een competitie van hoog niveau", zei de twintigjarige spits, die onlangs debuteerde in de voorselectie van Oranje. "Vorig jaar speelden we Champions League, maar ook de Europa League is heel mooi om in te spelen."

De aftrap van de wedstrijd tussen Apollon Limassol en PSV in het Tsirion Stadion is donderdag om 19.00 uur. Er is plek voor ruim dertienduizend toeschouwers in het Cypriotische stadion.

Bekijk de uitslagen en het programma in de Europa League