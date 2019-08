AZ kan ook de thuiswedstrijden in de groepsfase van de Europa League in het stadion van ADO Den Haag afwerken. De Alkmaarders moeten zich donderdag tegen Royal Antwerp nog wel zien te plaatsen voor het hoofdtoernooi.

AZ speelde eerder de return tegen het Oekraïense FC Mariupol in de derde voorronde van de Europa League en de competitiewedstrijd tegen FC Groningen in het Cars Jeans Stadion, de thuishaven van ADO.

De ploeg van coach Arne Slot kan voorlopig nog niet in het eigen AFAS Stadion terecht, omdat een deel van het dak eerder deze maand instortte. De sloop van het ingestorte dak van het AZ-stadion is woensdag begonnen.

Voor de heenwedstrijd tegen Royal Antwerp in de play-offs van de Europa League moest AZ uitwijken naar Enschede. Omdat er werd gevreesd voor rellen tussen supporters van Antwerp en ADO kon dat duel niet in Den Haag gespeeld worden.

'Eerdere wedstrijden in ADO-stadion geven vertrouwen'

AZ heeft zich weliswaar nog niet geplaatst voor de groepsfase, maar moest woensdag bij de UEFA een speellocatie doorgeven voor de eventuele drie thuiswedstrijden in de Europa League. De Noord-Hollanders kozen dus voor Den Haag.

"De eerdere wedstrijden die AZ deze zomer in het ADO-stadion heeft gespeeld, zijn goed verlopen. Dat geeft mij alle vertrouwen voor de komende tijd", liet burgemeester Pauline Krikke van Den Haag weten.

AZ moet donderdag sowieso scoren tegen Royal Antwerp, want de heenwedstrijd eindigde vorige week in De Grolsch Veste in een 1-1-gelijkspel. De return begint om 19.30 uur in het Koning Boudewijnstadion in Brussel.

