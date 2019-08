Jaap Stam verwacht dat Hapoel Be'er Sheva er donderdag vanaf het eerste moment vol voor zal gaan in de return tegen Feyenoord. De coach heeft na de 3-0-thuiszege vertrouwen in zijn ploeg, maar weet dat het soms raar kan lopen in het voetbal.

"Ik heb met AC Milan namelijk ook een finale verloren na een 3-0-voorsprong", doelde Stam woensdag bij zijn perspraatje op de Champions League-finale van 2005 tegen Liverpool.

"Dus als ik terugdenk aan mijn eigen ervaringen, weet ik dat je niet te vroeg mag juichen. En dat doen wij in dit geval ook niet. De 3-0-voorsprong is fijn, maar we zijn voorbereid op een storm van Hapoel Be'er Sheva."

Feyenoord won de heenwedstrijd in De Kuip vorige week dankzij twee doelpunten van Leroy Fer en één van Sam Larsson. De winnaar van de strijd met Be'er Sheva bereikt de Europa League.

Stam is er overigens niet bang voor dat zijn spelers te makkelijk over de klus zullen denken. "Ze weten wat ze moeten gaan brengen. We zullen vol aan de bak moeten", zei hij.

Feyenoord moet wennen aan warmte

Volgens Stam zijn de omstandigheden in Israël zwaar. "Er zal weinig wind staan in dit stadion. Mede daarom zijn we een dag eerder naar Israël gekomen", aldus de oud-topverdediger.

"We moeten namelijk wennen aan de warmte. Daarom moeten we goed drinken, eten, suikers innemen voor genoeg energie. En met die energie moeten we tijdens de wedstrijd goed omgaan. Dat kan betekenen dat we de tegenstander soms de bal gunnen."

Feyenoord is afgereisd zonder Jan-Arie van der Heijden en Yassin Ayoub. Het duo lijkt niet meer voor te komen in de plannen van Stam. Ook de geblesseerden Nicolai Jørgensen, Jens Toornstra, Bart Nieuwkoop en Sven van Beek ontbreken.

Hapoel Be'er Sheva-Feyenoord begint donderdag om 19.30 uur in het Turner Stadion, waar plek is voor zo'n zestienduizend toeschouwers.

