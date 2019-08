Ajacied Sergiño Dest is woensdag voor het eerst opgeroepen voor de nationale ploeg van de Verenigde Staten. De verdediger heeft zowel een Amerikaans als een Nederlands paspoort.

De achttienjarige Dest ontbrak onlangs in de selectie van Jong Oranje. Volgens bondscoach Erwin van de Looi was hij niet op tijd speelgerechtigd voor de komende interlands.

Bij de Verenigde Staten speelt dat probleem niet, waardoor Dest kan debuteren als international. Hij kwam al uit voor de Onder 17- en Onder 20-ploeg.

Eventuele speelminuten in het shirt van de VS zijn nog niet bindend voor de keuze van Dest, want het gaat om oefenwedstrijden. De ploeg van bonscoach Gregg Berhalter speelt tegen Mexico (7 september) en Uruguay (11 september).

Dest maakt indruk bij Ajax

Dest, die een Amerikaanse vader en een Nederlandse moeder heeft en werd geboren in Almere, maakte in de voorbereiding op dit seizoen indruk op Ajax-trainer Erik ten Hag en verdiende een plek in de selectie.

Tot dusver kwam hij tot vijf wedstrijden in de hoofdmacht. De rechtsback deed onder meer mee in de Europese wedstrijden tegen PAOK (thuis) en APOEL (uit).

Dest behoort ook woensdagavond tot de selectie van Ten Hag voor de belangrijke return tegen APOEL. Vanaf 21.00 uur strijdt Ajax in de Johan Cruijff ArenA om een Champions League-ticket.