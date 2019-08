AZ heeft woensdag afscheid genomen van Marko Vejinovic. De 29-jarige middenvelder vertrekt naar Arka Gdynia, de Poolse club waarvoor hij vorig seizoen al een half jaar op huurbasis speelde.

Vejinovic, die nog een contract had tot medio 2022 bij AZ, tekent voor drie seizoenen bij Arka Gdynia. Beide clubs doen geen mededelingen over de transfersom.

Arka Gdynia, tweevoudig bekerwinnaar, staat na zes wedstrijden op twee punten en is daarmee hekkensluiter op het hoogste niveau in Polen.

Vejinovic kreeg aan het begin van dit seizoen van AZ-trainer Arne Slot te horen dat hij weinig perspectief had op speeltijd en mocht uitkijken naar een nieuwe club. Vorig seizoen maakte hij als huurling een goede indruk bij Arka Gdynia met vijf goals in veertien duels.

De oud-speler van Heracles Almelo, Vitesse en Feyenoord keerde een jaar geleden terug bij AZ, de ploeg waar hij een deel van de jeugdopleiding doorliep en in 2009 debuteerde in het profvoetbal. Mede door een knieblessure kwam de in Amsterdam geboren middenvelder in zijn tweede periode in Alkmaar tot slechts vijf officiële wedstrijden.

AZ nam deze zomer eerder al afscheid van onder anderen Ricardo van Rhijn (sc Heerenveen), Adam Maher (FC Utrecht), Mats Seuntjens (Gençlerbirligi), Guus Til (Spartak Moskou) en Bjørn Johnson (Rosenborg BK). Daar staat de komst van Yukinari Sugawara (Nagoya Grampus), Jordy Clasie (Southampton), Félix Andrade Correia (Manchester City, huur) en Zakaria Aboukhlal (PSV) tegenover.