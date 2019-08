AZ heeft woensdag afscheid genomen van Marko Vejinovic. De 29-jarige middenvelder vertrekt naar het Poolse Arka Gdynia. FC Utrecht verhuurt spits Nick Venema aan Almere City.

Vejinovic had nog een contract tot medio 2022 bij AZ en tekent voor drie seizoenen bij Arka Gdynia, de club waar hij vorig seizoen al een half jaar op huurbasis speelde. Beide clubs doen geen mededelingen over de transfersom.

Arka Gdynia, tweevoudig bekerwinnaar, staat na zes wedstrijden op twee punten en is daarmee hekkensluiter op het hoogste niveau in Polen.

Vejinovic kreeg aan het begin van dit seizoen van AZ-trainer Arne Slot te horen dat hij weinig perspectief had op speeltijd en mocht uitkijken naar een nieuwe club. Vorig seizoen maakte hij als huurling een goede indruk bij Arka Gdynia met vijf goals in veertien duels.

De oud-speler van Heracles Almelo, Vitesse en Feyenoord keerde een jaar geleden terug bij AZ, de ploeg waar hij een deel van de jeugdopleiding doorliep en in 2009 debuteerde in het profvoetbal. Mede door een knieblessure kwam de in Amsterdam geboren middenvelder in zijn tweede periode in Alkmaar tot slechts vijf officiële wedstrijden.

AZ nam deze zomer eerder al afscheid van onder anderen Ricardo van Rhijn, Adam Maher, Mats Seuntjens, Guus Til en Bjørn Johnsen. Daar staat de komst van Yukinari Sugawara, Jordy Clasie, Félix Andrade Correia en Zakaria Aboukhlal tegenover.

Venema gaat 'vlieguren maken' in Almere

De twintigjarige Venema heeft bij FC Utrecht weinig kans op speeltijd en krijgt dit seizoen bij Almere City de kans om zich te laten zien.

"Samen met Nick en zijn management hebben we gekeken naar wat op dit moment het beste is voor zijn ontwikkeling. Daarbij kwam naar voren dat hij klaar is om veel speelminuten te maken in een eerste elftal", legt directeur voetbalzaken Jordy Zuidam uit op de site van FC Utrecht.

"In goed overleg hebben we ervoor gekozen Nick aan die club te verhuren, met de insteek dat hij in Almere de nodige vlieguren kan maken. Dat Almere City een ambitieuze, op natuurgras spelende club is, speelde een belangrijke rol in de keuze van Nick en FC Utrecht voor de Flevolanders."

Venema, die nog een verbintenis tot medio 2023 heeft, debuteerde drie jaar geleden bij Jong FC Utrecht als prof. Zijn debuut in de hoofdmacht volgde in februari 2017. Hij kwam tot 28 duels en 7 goals voor FC Utrecht.

FC Utrecht liet deze zomer al elf spelers vertrekken en haalde er zeven spelers voor terug.