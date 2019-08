PSV reist woensdag zonder aanvallers Steven Bergwijn en Bruma en verdediger Michal Sadílek af naar Cyprus voor het uitduel met Apollon Limassol in de play-offs van de Europa League.

Bruma ontbrak vanwege een blessure al in de laatste twee wedstrijden van PSV. Bergwijn, die vorige week nog negentig minuten meedeed in het thuisduel met Apollon Limassol (3-0-zege), is volgens de Eindhovense club niet wedstrijdfit.

Sadílek heeft ook een lichte blessure. De Tsjech was vorige week geschorst voor het heenduel met Apollon Limassol.

Aanwinst Ritsu Doan kan ook nog niet spelen. PSV bereikte dinsdag een akkoord met FC Groningen, maar de transfer is nog niet helemaal afgerond.

De zeventienjarige Engelsman Noni Madueke, die afgelopen maandag zijn debuut maakte voor Jong PSV, zit door de afwezigheid van Bruma, Bergwijn en Sadílek in de selectie van twintig spelers van trainer Mark van Bommel, net als verdediger Justin de Haas (19) en aanvaller Amar Catic (20).

PSV kan zich donderdag plaatsen voor het hoofdtoernooi van de Europa League. Het duel met Apollon Limassol begint om 19.00 uur.

Volledige selectie PSV: Jeroen Zoet, Robbin Ruiter, Mike van de Meulenhof, Nick Viergever, Denzel Dumfries, Kostas Mitroglou, Pablo Rosario, Érick Gutiérrez, Toni Lato, Olivier Boscagli, Jorrit Hendrix, Timo Baumgartl, Daniel Schwaab, Donyell Malen, Cody Gakpo, Jordan Teze, Mohammed Ihattaren, Amar Catic, Noni Madueke, Justin de Haas.

AZ met Wuytens en Aboukhlal naar België

Bij AZ keert Stijn Wuytens na een blessure terug in de selectie voor het uitduel met Royal Antwerp FC. Aanwinst Zakaria Aboukhlal, die dinsdag werd overgenomen van PSV, gaat ook mee naar België, maar is nog niet speelgerechtigd.

Royal Antwerp FC-AZ begint donderdag om 19.30 uur in het Koning Boudewijnstadion in Brussel. Het eigen stadion van Antwerp is niet beschikbaar. Vorige week eindigde de heenwedstrijd in Enschede in 1-1.