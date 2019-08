Bolton Wanderers heeft van de English Football League (EFL) twee weken extra de tijd gekregen om een koper te vinden. De club is zo goed als failliet. Het proftijdperk van het eveneens noodlijdende Bury FC is wel voorbij.

Bolton verkeert al maanden in financiële problemen, die tot de degradatie naar het derde niveau leidden. Pogingen om een nieuwe geldschieter te vinden, strandden tot nu toe steeds.

De clubleiding had officieel tot dinsdagavond de tijd om een oplossing te vinden, maar de EFL heeft de voormalige Premier League-club nu een laatste kans gegeven. Als er geen nieuwe eigenaar wordt gevonden, wordt de club uit de competitie gehaald.

De clubleiding liet daarop weten er alles aan te doen om binnen de afgesproken tijd tot een oplossing te komen. "Als het nodig is, werken we daar dag en nacht voor."

Bolton Wanderers bestaat al sinds 1874 en kwam in het seizoen 2011/2012 voor het laatst op het hoogste niveau uit. Dit seizoen pakte de sterk gedevalueerde ploeg pas één punt in de League One. Het competitieduel met Doncaster Rovers werd vorige week uitgesteld vanwege een gebrek aan spelers.

Fans vreesden al lange tijd voor een faillissement van Bury FC. (Foto: Pro Shots)

Bury niet meer te redden

Voor Bury FC was geen redding meer te vinden. De in 1885 opgerichte club is eerste club sinds 1992 die uit het Engelse profvoetbal verdwijnt. Maidstone United werd in dat jaar failliet verklaard.

De club, die twee keer de FA Cup won, had al sinds eind vorig jaar financiële problemen. Spelers en staf moesten geregeld maanden op hun salaris wachten. Desondanks werd er promotie naar het derde niveau afgedwongen.

Bury had in eerste instantie afgelopen vrijdag al met een plan moeten komen. Er werd toen een financier gevonden, waardoor de club tot dinsdagavond de tijd kreeg om aan alle eisen te voldoen. Dat bleek niet haalbaar.

De eerste zes competitieduels van Bury van dit seizoen werden allemaal geannuleerd en worden door het faillissement ook niet meer gespeeld. League One gaat daardoor verder met 23 teams. Dat aantal kan naar 22 zakken, als ook Bolton Wanderers failliet wordt verklaard.