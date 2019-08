Frank de Boer heeft met Atlanta United de US Open Cup gewonnen. Minnesota United werd dinsdagavond (lokale tijd) in de eindstrijd met 2-1 verslagen.

De ploeg van De Boer stond in het eigen Mercedes-Benz Stadium al na een kwartier op een 2-0-voorsprong. Na tien minuten ging een voorzet van Leandro González Pírez via een verdediger het doel in, waarna Gonzalo Martínez de voorsprong verdubbelde.

De gasten uit het noorden van de Verenigde Staten kwamen vlak na rust terug tot 2-1 via Robin Lod. Het werd nog even spannend voor Atlanta toen González Pírez een kwartier voor tijd zijn tweede gele kaart kreeg, maar de ploeg hield stand.

De US Open Cup is verreweg het oudste bekertoernooi van de Verenigde Staten. Het toernooi, waaraan clubs uit de eerste twee profdivisies en een aantal amateurclubs meedoen, was al toe aan de 106e editie.

Voor Atlanta United is het de derde prijs in korte tijd. De ploeg kroonde zich afgelopen jaar tot kampioen in de MLS en won twee weken geleden de Campeones Cup, een duel tussen de kampioen van de Verenigde Staten en de kampioen van Mexico.

Met de winst van de US Open Cup heeft Atlanta als eerste MLS-club een ticket veroverd voor de CONCACAF Champions League. De ploeg gaat bovendien aan de leiding in de Eastern Conference van de MLS.

Het is voor Frank de Boer de tweede prijs in korte tijd. (Foto: Getty Images)