Mohamed Ihattaren kan zijn keuze voor het Nederlands of Marokkaans elftal nog even uitstellen. De pas zeventienjarige middenvelder van PSV is niet opgenomen in de definitieve selectie van Marokko voor de eerstvolgende interlands.

Ihattaren behoorde wel voor het eerst tot de 45-koppige voorselectie van Marokko, maar de nieuwe bondscoach Vahid Halilhodzić, de opvolger van de opgestapte Hervé Renard, heeft geen plaats voor hem in de definitieve selectie.

De technisch begaafde linkspoot zit ook voor het eerst in de voorselectie van Jong Oranje. Hij mag daar vrijblijvend voor uitkomen, zolang hij nog niet zijn debuut heeft gemaakt voor Marokko.

Bondscoach Ronald Koeman van Oranje zei vorige week dat Ihattaren de komende interlands niet in actie kan komen voor Marokko. Hij benadrukte dat hij eerst een lang traject zal moeten doorlopen om minuten te mogen maken voor Marokko.

"Ihattaren is al jaren Nederlands jeugdinternational en daardoor 'voetbal-Nederlander'. Als hij nu wil kiezen voor Marokko, dan moet hij eerst een traject in met vergunningen en dat gaat hij al niet meer redden voor de komende interlands."

Ihattaren kent dit seizoen doorbraak bij PSV

Ihattaren kent dit seizoen zijn doorbraak bij PSV. Hij speelde tot dusver vier officiële wedstrijden voor de Eindhovenaren en maakte daarin twee doelpunten, tegen Heracles Almelo (0-2) en Apollon Limassol (3-0).

Ajacied Hakim Ziyech is opvallend genoeg de enige speler uit de Eredivisie die is opgenomen in de definitieve selectie van Marokko. Zijn teamgenoot Noussair Mazraoui en AZ'er Oussama Idrissi ontbreken.

Marokko speelt volgende maand twee oefenwedstrijden. De Afrikanen nemen het op 6 september op tegen Burkina Faso en vier dagen later op 10 september tegen Niger.

Onder leiding van Halihodzic aast Marokko op revanche voor de teleurstellend verlopen Afrika Cup deze zomer in Egypte. De Atlasleeuwen werden mede door een gemiste strafschop van Ziyech al in de achtste finales uitgeschakeld door Benin.