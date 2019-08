Phillip Cocu is met Derby County op pijnlijke wijze uitgeschakeld in de tweede ronde van de League Cup. De club uit het Championship verloor dinsdagavond met 3-0 van Nottingham Forest. Daryl Janmaat was met een treffer belangrijk voor Watford.

Bij rust stond het al 2-0 voor Nottingham door treffers van Albert Adomag en Joe Lolley. João Carvalho bepaalde de eindstand tien minuten voor tijd op 3-0 namens de thuisploeg, die net als Derby County op het tweede niveau uitkomt.

Cocu en Derby County plaatsten zich twee weken geleden nog met moeite voor de tweede ronde van de League Cup, het op één na belangrijkste bekertoernooi in Engeland. Scunthorpe United werd met 0-1 verslagen.

In de competitie gaat het Derby County ook nog niet geweldig af. De ploeg van Cocu, die vorig seizoen nipt promotie naar de Premier League misliep, staat zestiende met zes punten uit vijf wedstrijden.

Derby County verloor met 3-0 bij Nottingham Forest. (Foto: Pro Shots)

Janmaat scoort voor Watford

Janmaat hielp Watford dinsdag aan een plek in de volgende ronde. De Nederlandse verdediger tekende in de 56e minuut voor de 2-0 tegen Coventry City, dat uiteindelijk met 3-0 werd verslagen in het Vicarage Road Stadium.

Anwar El Ghazi en Aston Villa mogen ook nog hopen op het winnen van de League Cup. De oud-Ajacied speelde de hele wedstrijd tegen Crewe Alexandra (1-6-winst), maar kwam niet tot scoren tegen de club uit de League Two.

Voor Crystal Palace en oud-Ajacied Jaïro Riedewald kwam het League Cup-avontuur verrassend ten einde. De middenmoter in de Premier League blameerde zich na strafschoppen tegen Colchester United (0-0 na 120 minuten), dat uitkomt in de League Two. Riedewald speelde de hele wedstrijd bij Palace.